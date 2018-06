El palacio de Capitanía cumple 125 años entre música, una bandera y una exposición

Las lámparas del palacio de Capitanía guardan todavía el mecanismo para encender el gas, como cuando se inauguró hace 125 años. Aunque ya existía la luz eléctrica, la red de Zaragoza no tenía capacidad para que el palacio construido en la glorieta Pignatelli (hoy plaza de Aragón) la utilizara y por eso, este tenía lámparas de gas. Las cosas han cambiado en estos años, y hace una década, con motivo de la celebración de la Expo 2008, el Ministerio de Defensa contrató la instalación del aire acondicionado en el Saltón del Trono y el comedor. Así lo utilizaron los representantes de los 109 países participantes en aquellas reuniones.

El Ejército de Tierra ha celebrado este miércoles el 125 cumpleaños del palacio, con un concierto de la banda de la Academia General Militar, el izado de la bandera de España, con personal que ha vestido trajes de época, y una exposición de documentos para las autoridades civiles y militares. Han asistido unas 300 personas.

Costó 763.000 pesetas

Zaragoza era la única plaza cuya capitanía no disponía de edificio propio y, tras ser ubicada en diferentes lugares emblemáticos, tras la celebración de la Exposición Agrícola e Industrial de 1868, aquellos terrenos se pusieron a la venta y el palacio se empezó a construir en 1879."Costó 763.000 pesetas de la época (4.586 euros), tardaron 14 años en acabarlo y hasta el 20 de junio de 1893 no se hizo entrega del edificio, pero no hubo ninguna celebración", detalla el oficial Pablo Martínez, quien enseña Capitanía a los asistentes.