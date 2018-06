Ana Serrano reconocía este lunes que el premio Nvidia Graduate Fellowship, que la multinacional norteamericana Nvidia acaba de concederle, era fruto de mucha dedicación.

“Ha requerido un gran esfuerzo y mucho trabajo llegar hasta aquí, y desde luego no solo por mi parte, sino también por parte de todo el grupo de investigación Graphics and Imaging Lab, mis directores de tesis, Diego Gutiérrez y Belén Masiá, y los investigadores con los que he colaborado estos años”.

Serrano ha explicado que a la compañía que otorga los galardones -líder mundial en la fabricación de unidades de procesamiento gráfico- le ha interesado sobre todo la parte de su tesis doctoral que analiza qué pasa cuando metes a un usuario en realidad virtual.