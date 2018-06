Lecciones de química gratis y divertidas gracias a una 'youtuber' zaragozana

Desde su nacimiento en 2005, Youtube se ha erigido como una de las plataformas sociales más grandes de la red. Cuenta con mil millones de usuarios, vídeos en 78 idiomas diferentes y mil millones de horas de reproducción diarias. Y aunque suele ser sinónimo de ocio, música y esparcimiento, también son muchos los que optan por hacer de su canal una auténtica aula a distancia.

Es el caso de Marta Vitores, una biotecnóloga zaragozana de 24 años cuyo canal de Youtube, ‘Amigos de la química’, acumula cerca de 64.500 suscriptores. “Estudié en Australia el último cuatrimestre de la carrera y allí, la universidad era tan grande que no cabíamos todos los alumnos en un aula. Entonces nos grababan las clases en vídeo y nos las subían. Ahí fue cuando pensé que eso era el futuro", explica Vitores, que comenzó a grabar sus lecciones durante sus prácticas de Educación en el colegio Marianistas.

Poco después, en septiembre de 2017, decidió dar el salto a Youtube “por probar” y subir vídeos cada semana, aunque no siempre puede. "Estudio oposiciones y un máster a distancia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Universidad de Nebrija, y este mes no he subido nada, aunque este verano continuaré con ello”, afirma la profesora.