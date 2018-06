La subida del IBI a los garajes se convierte en el primer escollo de la negociación fiscal de 2019

Antes de empezar, la negociación de las ordenanzas fiscales nace con problemas. La fuerte subida del IBI que han sufrido cientos de propietarios de garajes enfrentó ayer a ZEC y PSOE, dos de los tres partidos –junto con CHA– que aprobaron las últimas tasas e impuestos del Ayuntamiento, y que están llamados a negociar los de 2019. Además, los nacionalistas anunciaron que no se sentarán a hablar hasta que el gobierno dé marcha atrás en su ‘golpe’ a las sociedades y devuelva a la oposición el poder que tenían en estos entes municipales.

El PSOE pidió rectificar el acuerdo que ellos mismos firmaron, y que ha supuesto que 135 garajes comunitarios paguen 1,3 millones de euros más de IBI que el año anterior. La medida afecta a los cientos de propietarios de todas las plazas de estos garajes, que han visto cómo su recibo de la contribución se duplica.

El concejal socialista Javier Trívez dijo que, durante la negociación, el gobierno les garantizó que la subida solo afectaría a "grandes propiedades, y no a propietarios particulares". Sin embargo, esos grandes garajes son solo 51 de los 186 aparcamientos que se han visto afectados. El resto, 135, son garajes de particulares que no pagan el IBI de forma individual por cada plaza, sino que abonan un único recibo por todo el inmueble que luego se divide. "Si nos hemos equivocado en apoyar este medida, hay que rectificar, porque esa no era la intención del grupo socialista", admitió Trívez.