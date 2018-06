La juez no halla pruebas de que el exalcalde de Trasmoz se quedara con el dinero de las fiestas

Javier Moliner Cebollada, alcalde de Trasmoz entre 2007 y 2014, ha sido absuelto de la acusación de apropiación indebida de los 4.140 euros recaudados entre los vecinos para celebrar las fiestas de 2014. La juez recoge en su sentencia que, "pese a existir una cierta sospecha" de la comisión delictiva por parte del acusado, durante el juicio hubo una "falta absoluta de prueba" sobre qué gastos se hicieron en aquellas fiestas y cuáles fueron pagados y cuales no.

La magistrada añade que "no cabe presumir que todos los gastos fueron impagados" ni que "todo el dinero recaudado fuera a parar al bolsillo del acusado".Sobre todo teniendo en cuenta de que, según contaron los testigos en la vista oral, no se llevaba cuenta alguna, se recaudaban en mano sin pasar por control alguno y los que se gastaba se pagaba también en mano. Por estas razones y ante la duda "objetiva" y "razonable", no cabe adoptar otra decisión que la absolución del exalcalde.

Javier Moliner fue juzgado por estos hechos el pasado 5 de junio, un día después de haber admitido ante la Audiencia Provincial de Zaragoza haberse malversado 4.235 euros que deberían haber servido para comprar una furgoneta para el municipio y que fueron a parar a su cuenta corriente. El reconocimiento del delito le supuso una condena de seis meses de prisión y la devolución de la mencionada cantidad al consistorio de la localidad de la comarca de Tarazona y el Moncayo.