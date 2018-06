La Audiencia decidirá si el atleta Iván Ramírez fue atacado de forma alevosa o imprudente

Iván Krasimirov, de 26 años, golpeó al atleta Iván Ramírez, de 40, con los puños, «como los hombres», como le dijo a la Policía Local de Ejea, a la que también reconoció que lo había citado para darle una «paliza» por las fotos obscenas que había enviado a su novia. Las médicos forenses han confirmado este miércoles que, efectivamente, solo fueron dos o tres puñetazos, pero tan brutales que le causaron tres fracturas: una en la zona temporal izquierda del cráneo (en la sien), una nasal y otra occipital (parte posterior de la la cabeza) producida al caer al suelo por los golpes anteriores.

Las dos heridas de la cabeza generaron un edema encefálico que derivó en daños neurológicos severos y lesiones e irreversibles. Según las doctoras del Instituto de Medicina Legal, el atleta andorrano ha quedado totalmente incapacitado para una vida normal.

Desde la agresión presenta alteraciones del lenguaje, su discurso no es coherente, no le salen las palabras que quiere decir, repite lo que acaba de oír, tiene mucha fatiga y dispersión mental, no puede centrar la atención más de unos minutos, tiene alterada la memoria y hay que indicarle todas las cosas para que las haga. A esto se añade una ceguera del campo visual derecho, lo que incrementa su inestabilidad. Necesita la supervisión constante de una persona para dirigirle y corregirle.