"Lancé la cuchillada al aire y jamás pensé que fuera a alcanzarle"

"Fue una cosa trágica y ocasional. Lo lamentaré toda mi vida". Elionny R. N. se ha mostrado este lunes totalmente arrepentido de haber atacado con un cuchillo a un excompañero de trabajo del que pensaba que tenía una relación con su mujer . El hombre ha pedido perdón varias veces ante el tribunal, ha insistido en que no es violento y ha dicho que actuó así en un momento de "mucho nerviosismo" y que fue un gesto "involuntario".

Elionny R. ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Zaragoza por un delito de tentativa de homicidio por el que la Fiscalía, que ha estado representada en esta vista oral por el ex Justicia de Aragón Fernando García Vicente, ha solicitado una condena de cinco años y ocho meses de prisión. La acusación particular, a cargo de la abogada Carmen Alquézar, ha elevado su petición a más de diez años de cárcel, mientras que la defensa, ejercida por Noé Gabás, ha reclamado la absolución y, alternativamente, dos meses de cárcel por lesiones por imprudencia grave o un año por un delito de lesiones básico. El letrado ha recordado que su cliente lleva en prisión catorce meses y que ya habría cumplido ambas penas.

El acusado ha reconocido que en la mañana del 22 de abril de 2017, después de que un conocido le dijera que creía haber visto a su esposa con un excompañero de trabajo, se acercó al bar de Puerta Cinegia donde estaba este último y le preguntó si era cierto. Ha añadido que el hombre se lo negó, aunque acto seguido se lo preguntó a su mujer y le dijo que era posible que los hubiesen visto juntos por la calle pero nada más que caminando.

"Me sentó mal que me mintiera y fui a pedirle explicaciones", ha reconocido. Esa segunda vez que se presentó en el bar intercambiaron pocas palabras y sacó un cuchillo de unos 10 centímetros de hoja que había comprado para su trabajo, según justificó, y le lanzó un golpe del que la víctima se protegió poniendo la mano. El filo le hizo un profundo corte que le seccionó tendones y nervios. Después, otro compañero de trabajo se lo llevó de ahí y cuando salió a la plaza de España y vio un coche de la Policía Local se metió dentro él solo, sin que nadie se lo pidiera y dijo: "Creo que ha pasado algo y he sido yo". Su abogado ha solicitado al tribunal que le apliquen las atenuantes de arrebato, confesión y reparación del daño.

La víctima, por su parte, ha dicho que la segunda vez se presentó en el mostrador de su trabajo y que no se dio cuenta de cuando entró. Ha manifestado que fue a darle con el cuchillo a la altura del cuello y que puso la mano para parar el golpe. Admitió que el acusado no repitió la agresión y que se marchó del lugar porque lo retiró otro compañero.