El abogado de Pinilla quiere interrogar a 62 testigos en el nuevo juicio de La Muela

Una de las cuestiones más importantes para conocer cuánto puede durar el nuevo juicio es saber cuántos testigos y peritos declararán. Por esta razón, el letrado de la administración de justicia de la Sección Primera pidió la semana pasada a los letrados que fueran concretando a quién tenían previsto llamar.

Santiago Palazón, abogado de oficio de Pinilla, ha respondido que, por su parte, quiere interrogar a 62 personas, entre las que se encuentran muchos de los condenados en el anterior juicio y cuya ejecución de pena está suspendida a la espera de saber qué ocurrirá en el nuevo. Ahora declararán en condición de testigos, por lo que no pueden mentir, lo que sí podían hacer como acusados. Además, el abogado quiere que desfilen por el tribunal personas que ocuparon altos cargos en el Gobierno de Aragón, como el exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, la exdirectora general de Urbanismo, Nuria Más, o muchos de los componentes de la Comisión de Ordenación del Territorio de la fecha de los hechos.

Palazón plantea en su escrito que se encuentra en una situación "insólita", ya que tiene que pedir pruebas sin saber todavía quiénes son definitivamente las acusaciones particulares. Recuerda que la Asociación para la Defensa de la Democracia ya no está personada o que el Instituto Aragonés del Agua solo ejerció la acción civil y ha percibido las cantidades que reclamaba. Por eso, dice que se ve obligado a acudir a una "política de máximo"» para no causar indefensión a su cliente, no sin antes subrayar que volverá a pedir la nulidad de la causa y que sea devuelta al juez instructor, que tuvo a Pinilla cinco meses sin abogado.