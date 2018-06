Roque Oriol: "He vuelto a Cambrils después de sufrir el atentado, pero no he entrado en mi casa"

Tengo que ir al psicólogo y al psiquiatra para que me ayuden. Estoy perdiendo vista porque tengo cataratas. Me quedo dormido. El coche de los terroristas me golpeó y estuve diez días en la uci porque perdí cuatro litros de sangre. Voy a jugar a las cartas con mis amigos en el barrio de Jesús. Ahora vivo solo, pero estuve unos meses con la familia de mi hermano. Mi cuñada (Alicia Suárez, que también fue víctima del ataque) lo lleva peor porque tienen que recuperarle todos los dientes y va con muletas. He estado dos veces en el Congreso de los diputados porque nos invitaron a nosotros y otras víctimas, como los familiares del chico del patín (Ignacio Echevarría, el español que fue asesinado en el atentado del puente de Londres). Ese día no me reconoció Luisa Fernanda Rudi y el ministro de Interior vino a darnos el pésame.

¿El recuerdo sigue siendo duro?

Sí (se echa a llorar). Veníamos de tomar un helado e íbamos hacia casa. Vimos dos Mossos d’Esquadra con metralletas por la carretera. El coche llegó a toda pastilla desde la parte de Miami Playa y me dio primero a mí en la cabeza (se toca detrás del oído derecho). Me quedé atontado. Luego cogió a mi cuñadica: le rompieron la pelvis, la cadera, todos los dientes y le golpearon la rodilla. No se podía mover. Busqué a mi mujer y la habían acuchillado. Miré debajo del coche porque los cinco terroristas se escaparon por las ventanas. Llamé a una ambulancia y yo estuve media hora con un señor que me llevaba por la playa. Entonces empezó el tiroteo y yo fui testigo. Le dije a uno que me dejara una pistola porque tengo permiso de armas... Luego me llevaron al hospital.

Esta semana han declarando los terroristas en la Audiencia Nacional...

A mí no me han llamado a declarar. Me avisaron los Mossos d’Esquadra para preguntarme si tenía información sobre los terroristas. Puedo declarar si quiero. El sumario está secreto.

No quiere que lo vean...

Me llaman las teles y no quiero ir, ni fotos. El día del pregón de las fiestas del Pilar podía haber subido al balcón del Ayuntamiento, pero no quise y se lo dije a la alcaldesa de Cambrils, porque con ella estuve hablando, no con los políticos de aquí. La vi hace poco cuando volvimos. El 18 de agosto, cuando se cumplirá un año del atentado, van a hacer un homenaje. Pondrán unas baldosas donde mataron a mi mujer y también en Barcelona. Tengo mejor relación con la alcaldesa de Cambrils que con los políticos de aquí.

¿Sabe que es de Esquerra Republicana?

Sí, he visto la bandera en el Ayuntamiento de Cambrils, pero me llevo bien con ella. Me ha dicho que cuando vaya la llame para recibirnos y hablar. Tengo 70 años y soy de derechas de toda la vida. Era de Alianza Popular con 18 años y escuchaba los mítines de Rudi. Aquí solo me ha saludado dos veces el subdelegado del Gobierno en Zaragoza (Ángel Val).

¿Siempre trabajó en hostelería?

Sí, he estado trabajando en hoteles y restaurantes hasta que me retiré con 51 años. Fui maitre y recepcionista en hotel El Molino, en la calle de San Miguel. Allí venían jugadores del Zaragoza, como Juan Señor, y me regalaban entradas. Ahora me cuesta aguantar un partido.

¿Pensaba volver a Cambrils?

Yo quería vender el apartamento, pero mi cuñada dijo que no. Volví en mayo a Cambrils, pero estuvimos en un hotel. No he entrado en mi casa después del atentado. Estaré este verano.

¿Qué opina de los terroristas procesados por el atentado?

Los cinco que vinieron a Cambrils cayeron todos. No sé lo que pasará con los que quedan.

¿Piensa ir al juicio?

No, pasaré del juicio. ¿Para qué, para sufrir más?

¿El Estado ha reaccionado rápido con la indemnización?

Sí, a los cinco o seis meses. Hemos tenido que hacer muchos papeles para cobrar. A mi cuñadica aún no se lo han arreglado y se está pagando los dientes que le ponen. En la DGA no sabían que tenían que reconocernos como víctimas... Los daños personales hay que valorarlos. Tengo este ojo que se me baja y estoy en tratamiento con un cirujano plástico.

¿Cree que los terroristas que juzguen pagarán lo que hicieron?

Dinero no porque no tienen, pero hay pruebas suficientes para condenarlos.

¿Cree que pensaban atentar en Cambrils o fue una mala suerte?

Creo que no, pero se vieron acorralados. Estaba todo vigilado en Cambrils y ellos salieron muy rápido con el coche. Sabíamos lo que había pasado en Barcelona, pero no pensábamos que fuera a pasar lo que ocurrió allí.

¿Echa de menos volver a Morata de Jalón?

Antes iba más. A ver si empieza la caza, aunque ahora me canso mucho.

¿Duerme bien?

Duermo mucho... y mal. Ahora tengo que hacerme las pruebas de apnea. Me mareo, estoy perdido y tengo que ir al fisioterapeuta porque no me tengo con los dolores de las piernas. Voy muy despacio y tengo que ir al psicólogo y al psiquiatra a revisión...