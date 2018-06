Robos, ramas que se desploman y problemas de canalización en la calle Castillo de Loarre

La calle Castillo de Loarre es una de las vías más conflictivas de la zona de Venecia, en el distrito de Torrero-La Paz. Los vecinos llevan años denunciando desperfectos, como los problemas de canalización de vertidos, aunque lo que más les preocupa en la actualidad son las caídas de ramas de árboles y los robos registrados hace solo unos días en algunas parcelas.

“Entraron a robar una noche, subieron gracias a unas palomillas de eléctricas que tienen en la fachada y a las farolas”, cuenta Joaquín Salvador, presidente de la Asociación de Vecinos Venecia-Montes de Torrero. El hecho fue “puntual” y la Policía “acudió tras producirse”, matiza el representante del colectivo, pero “eso no quita para que la situación sea peligrosa y exista preocupación y miedo de que vuelva a suceder”, añade.

“La calle Castillo de Loarre está gafada, por aquí ocurre de todo”, lamenta un vecino de Torrero que la frecuenta a diario. Salvador explica que desde el año 2015 llevan arrastrando un problema con las canalizaciones de los vertidos, ya que parte de las parcelas (de la 22 a la 50) no están unidas al colector general. La situación no se llegó a subsanar con los sucesivos procesos de obras acometidos en la calle, y no se advirtió a los vecinos de este asunto hasta que se interpuso una denuncia por unas filtraciones que se producían a causa de la mala canalización.