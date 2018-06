Polémica por un nuevo carril bici por la acera en Violante de Hungría

Los ciclistas zaragozanos estrenaron este miércoles un nuevo tramo de carril bici en Vía Universitas que discurre por la acera. Se trata de un tramo de unos 20 metros en el cruce entre las calles San Juan Bosco, Gómez Laguna, Vía Universitas y Violante de Hungría. Tanto el colectivo Acera Peatonal como Zaragoza en Bici criticaron la apertura de un nuevo carril bici por la acera. Este jueves, técnicos del Ayuntamiento acudieron a la zona y vallaron el polémico tramo.

"El Ayuntamiento se comprometió a no hacer más carriles bici por la acera y nos encontramos ahora con este. Es un error garrafal. Hacer vías ciclistas por las aceras robando espacio al peatón no es una opción. Las bicis no pueden circular por las aceras. Esperamos que lo solucionen", asegura Fernando Navarro, portavoz de Acera Peatonal.

Este tramo polémico forma parte del proyecto de implantación de carril bici a lo largo de 1,8 kilómetros en Vía Universitas y Violante de Hungría. Las obras comenzaron en abril, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 238.000 euros. El carril bici discurrirá por la calzada junto a la mediana, salvo en este cruce.