La Fiscalía acusa a una empleada de hogar de planear un robo de 313.410 euros

Una mujer que llevaba diez años trabajando como empleada de hogar de un adinerado matrimonio de la capital aragonesa será juzgada por planear presuntamente un robo en el domicilio en el que obtuvo, según la Fiscalía, un botín de 306.700 euros en joyas y otros 6.700 en efectivo. Junto a ella se sentarán en el banquillo dos supuestos cómplices, Víctor V. y Toader B., para los que la fiscal pide cinco años de cárcel. Para la mujer, Kenia E. B., solicita seis años ya que le aplica la circunstancia agravante de abuso de confianza.

Según la acusación pública, el robo se cometió en varias fases. Aprovechándose del conocimiento que tenía de los distintos lugares en los que había objetos de valor, y en particular de dos cajas fuertes en las guardaban numerosas joyas, la mujer accedió a ellas en distintas ocasiones a lo largo de 2013, 2014 y 2015. Las alhajas que sustrajo las vendió en distintas casas de compraventa de Zaragoza, entre ellas un reloj de caballero de la marca Breitling valorado en unos 2.500 euros.

Los dueños de la vivienda no se percataron de la ausencia de esas joyas ya que no solían usarlas. Al ver que no era descubierta, la acusada tramó, según la fiscal, un golpe mayor. Kenia E. B. se hizo con unas llaves y la tarjeta de seguridad para desactivar la alarma que pertenecían al hijo del dueño y se las entregó a sus cómplices. La empleada se fue de viaje con el matrimonio el 22 de abril y al día siguiente los dos varones entraron en el chalé y sustrajeron el resto de joyas y dinero. La abogada de los acusados, Olga Oseira, mantiene que no son los autores del robo y pide su absolución.