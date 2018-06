Un testaferro de Lacasta aprovechó su estancia en prisión para quitarle 88.000 €, según el fiscal

Dos extrabajadores del grupo vinculado al empresario Eduardo Lacasta reconocieron este jueves sin ambages que habían sido sus testaferros. Lo hicieron en la causa que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra los hermanos Alfredo y Raúl L. S., un procedimiento relacionado con el caso Fincas Atlanta, que aún está pendiente de juzgarse. De hecho, los exempleados señalaron que el primero de los acusados, al que se juzga por la apropiación indebida de 88.000 euros entre mayo y agosto de 2013, también era testaferro de Lacasta.

Este jueves esta causa quedó vista para sentencia y, tanto la acusación particular como la Fiscalía, mantuvieron sus peticiones de condena iniciales, aunque el ministerio público hizo una modificación técnica respecto a Raúl L. S.: dejó de considerarle autor de un delito de apropiación indebida para calificarlo de partícipe a título lucrativo del delito de su hermano. Este cambio no rebajó la pena solicitada para él, que sigue siendo de un año de cárcel y de tres para Alfredo, petición que la acusación particular, ejercida por Gerardo Benítez en nombre de Eduardo Lacasta, eleva a tres y cinco años, respectivamente.

Tanto el ministerio público como la acusación desligaron esta causa de la principal durante la exposición de sus conclusiones. "El señor Lacasta no es un empresario ejemplar. Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será. Cada uno tiene su naturaleza (...) pero esto no es objeto en este juicio. Ya se juzgará en su momento", dijo el fiscal Manuel Torralba, quien concluyó que Alfredo L. utilizó el ingreso en prisión provisional de Lacasta para apropiarse del dinero. "Ha quedado demostrado que el dinero se lo llevó él y lo sigue teniendo", agregó Gerardo Benítez. La defensa, dirigida en ambos casos por Rafael Ariza, mantuvo la inocencia de sus representados porque considera que existe una duda "más que razonable" de los hechos que se les imputan.