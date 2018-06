Niega que lleve acosando a su vecina tres años y alega que la graba en "defensa propia"

Por esa razón, el fiscal pide para el encausado un año y medio de cárcel y el pago de una indemnización de 2.000 euros, penas que la acusación particular, a cargo de Lourdes Barón, eleva a dos años de cárcel, dos de prohibición de aproximación a la víctima y 6.000 euros de indemnización, que la denunciante, si la juez estima su petición, tiene intención de donar a la asociación de cuidados paliativos.

Ambos le acusan de un delito recogido en el artículo 172 del Código Penal y que es conocido como ‘stalking’, vocablo inglés que define el acto de seguir, acechar o perseguir sigilosamente a alguien. Sin embargo, la defensa solicita su absolución y mantiene que quien es acosado es su cliente y que han archivado las denuncias que le han puesto o lo han absuelto.

A preguntas del fiscal, Aurelio L. M. ha contestado que es "mentira" que insultara a su vecina con palabras como "puta", "golfa" o "subnormal" y que la persiguiera por la calle, hiciera ruido a horas intempestivas, pidiera firmas a los vecinos para echarla a ella y a sus padres (que viven en la misma finca) de la comunidad o que cruzara el coche en el garaje. Sí ha admitido que la graba con el móvil, aunque matizó que realmente se graba a sí mismo. "Pero es en defensa propia porque me insultan y me buscan. Me llamaron psicópata y maltratador", ha explicado. Ha añadido que decidió grabar a su vecina por "consejo" de la Policía Nacional de la comisaría del Actur.

Sin embargo, la denunciante, que angustiada ha dicho no entender nada de lo que ocurre, ha relatado una serie de episodios, en algunos de los cuales fueron testigos sus padres y otros fueron presenciados por dos detectives privados. "Cuando me lo encuentro me graba. Me hace gestos obscenos y vocaliza los insultos", ha contado.

Durante estos tres años, ha tenido que dormir muchas veces fuera de casa, se ha visto obligada a cambiar los turnos de trabajo como sanitaria porque no descansa por las noches e intenta ir acompañada porque le tiene miedo. "Por mi profesión he recibido a mujeres que han sido amenazadas y luego han muerto", ha explicado. La joven relató que todo esto le ocurre desde los 24 años y que habiendo sido una chica que nunca ha dado problemas a sus padres ahora, con 28, se han visto involucrados en esta situación que ella está viviendo como muy conflictiva.

La denunciante ha recordado que llegaron a firmar un acuerdo para que cesara el acoso que él incumplió acto seguido. El administrador de fincas lo ha confirmado: "Al principio intenté mediar porque esto es inaudito y hasta hablé con el cura para buscar alguien neutral". Ha declarado que Aurelio L. ha recogido firmas contra él y le acusa de ser amigo de la vecina. "A mis empleadas las tiene hasta el moño, y a mi comercial también porque da muchas incidencias", ha expresado.