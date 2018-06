ZEC excluye el museo de la Semana Santa pese a ser la iniciativa ciudadana más votada

La propuesta preferida por los ciudadanos de Zaragoza en los presupuestos participativos de este año no verá la luz. El Ayuntamiento ha excluido del proceso la idea de crear un museo de la Semana Santa, que con 918 votos fue la que más respaldo obtuvo en la fase de apoyos. Para ello, ZEC esgrime motivos técnicos que, dicen, han hecho de esta iniciativa inviable. Lo mismo que le ha ocurrido a otras 194, frente a 228 que sí han obtenido el visto bueno.

El equipo de gobierno defiende que la propuesta cofrade, pese a ser la más demandada por la ciudad, cuenta con dos informes en contra. El primero, del servicio de Cultura, señala que "para cumplir el objetivo se necesita un espacio que cumpla una serie de requisitos para la conservación de las piezas: temperatura, correcta iluminación, espacio expositivo suficiente, estructuras que soporten los distintos pasos...". Además, detalla que habría que cumplir con las normativas de accesibilidad, evacuación o conservación, entre otros.

La propuesta ofrecía algunas sugerencias respecto a la ubicación del museo, principalmente el Palacio de Fuenclara, pero también otros. Sin embargo, desde Cultura aseguran que el primero "no reúne las condiciones idóneas" mientras que el resto "no son de uso municipal", por lo que "no se puede decidir sobre ellos".