"Me gustaría encontrar a los policías que me salvaron la vida al nacer en casa"

A la zaragozana Alma Candelas, de 19 años, nada le haría "más ilusión en el mundo" que encontrar a los dos agentes de la Policía Nacional que le salvaron la vida un 28 de agosto de 1999, cuando su madre, Valvanera Núñez, dio a luz sola (sin ayuda médica) en su casa de Garrapinillos.

"Cuando yo nací no lloraba, y al nacer en casa, mi madre no sabía qué hacer. Por inercia me cogió en brazos y no dejaba que yo respirase. Cuando llegaron los agentes le dijeron cómo me tenía que poner y, al ver que no lloraba, me dieron unas palmadas hasta que reaccioné", relata la joven.

Aquella mañana de verano, Valvanera se acababa de quedar sola en casa, acompañada de sus otros dos hijos de ocho y cuatro años, cuando de pronto rompió aguas y en menos de 20 minutos daba luz a Alma. "Me senté en una silla del patio y con tan solo dos empujones el bebé salió", contaba al día siguiente para la edición impresa de HERALDO DE ARAGÓN.