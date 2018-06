El Plan de Movilidad prevé restringir el acceso al Centro de los vehículos más contaminantes

El Ayuntamiento de Zaragoza restringirá el acceso a la zona Centro de los vehículos más contaminantes. Así lo aseguró ayer la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, en un desayuno informativo en el que explicó la nueva estrategia de calidad del aire con la que se pretende reducir la emisión de más de 750.000 toneladas de CO 2 a la atmósfera al año. Se trata de una medida contemplada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que estará listo "en un mes", anticipó la edil, y que incluirá esta y otras acciones para reducir la presencia del coche privado en las calles de la ciudad.

"Con la aprobación del PMUS habrá más restricciones que las que hay ahora, y en eso hay consenso", explicó Artigas. Una opinión compartida por Abel Ortego, investigador de la Fundación Circe: "Se van a crear peajes urbanos para los vehículos más contaminantes, algo que ya están haciendo otras ciudades", detalló. A su juicio, el objetivo es "que circule el menor número posible de coches" y que los que transiten "sean los más limpios".

De momento no se han concretados los plazos para poner en marcha esta iniciativa, ni las zonas restringidas o el tipo de vehículos que se verán afectados, pero desde el Ayuntamiento aseguran que no hay marcha atrás. "Vamos encaminados hacia ese tipo de medidas", dijo Artigas. Por ejemplo, las líneas de trabajo en materia de movilidad hablan de "promover los desplazamientos a pie o en bicicleta mediante el calmado del tráfico, crear itinerarios peatonales o una red de prioridad semafórica en torno al bus, adecuar los semáforos de peatones conforme a la normativa de accesibilidad, incentivar la compra de vehículos no contaminantes, o reducir el número de vehículos de la flota municipal", entre otras.

Catálogo de medidas