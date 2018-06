Rosario Lázaro: "La gente de Villarreal es emprendedora y se mueve mucho"

¿Qué le hizo optar a la alcaldía de Villarreal de Huerva?

Cuando entré a trabajar en la DGA vi que había muchos pueblos que se movían, pero que el mío no solicitaba cosas. Venía aquí y veía que no se avanzaba. Varias personas del municipio me pidieron que me metiera al Ayuntamiento porque veían que hacía falta un impulso y es verdad que tengo a mi marido, que me apoyó. Así, de 2007 a 2015 fui concejala y ya en esta etapa me ha tocado como alcaldesa, que ojalá pueda extenderse ocho años, que es para mí el tiempo adecuado. Además creo en el voluntariado, tengo esa necesidad de dar.

¿Hay alguna tarea que se haga en un Ayuntamiento y que no se valore?