¿Se pueden tirar petardos en Zaragoza?

Esto ya ocurrió el sábado pasado cuando el Real Madrid ganó en Kiev su decimotercera 'Champions' ante el Liverpool y algunos zaragozanos lo celebraron y otros se quejaron de las molestias y ruidos que causaron. Esto se puede ver por ejemplo en la queja por Twitter de este usuario quien publicó un vídeo de lo ocurrido en la plaza de los Calderos.

@policiazaragoza os hemos llamado hace media hora para que hagáis que se cumpla la ley y no venís. Hay vecinos increpándoles para que paren, esto continúa y vosotros lo permitís: fuegos artificiales, petardos... @heraldoes @zaragoza_es pic.twitter.com/L7pJPad05w

¿Qué dice la ley sobre el lanzamiento de estos artefactos? En las ordenanzas municipales de Zaragoza no se especifica el uso de petardos o bengalas, si bien queda recogido en el Real Decreto 130/2017 por el que se aprueba el Reglamento de explosivos y en el Real Decreto 989/2015 el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Este Decreto clasifica los artefactos pirotécnicos en cuatro categorías dependiendo de su peligrosidad y nivel de ruido. Como norma general, 12 años es la edad mínima para comprar estos artefactos, los cuales solo podrán lanzar pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante (Categoría F1) Estos están destinados a utilizarse en zonas delimitadas, inclusive edificios residenciales.

Para los siguientes en la lista, los de la categoría F2, la edad mínima son 16 años y están destinados a utilizarlos en zonas al aire libre delimitadas, mientras que los F3, la pirotecnia de peligrosidad media, solo se autoriza su uso en zonas de gran superficie al aire libre y cuando el nivel de ruido no sea perjudicial para la salud. La edad mínima son 18 años.

Por último, los F4 únicamente pueden ser accionados por profesionales. El reglamento recuerda también que estos artículos pirotécnicos "deberán ser manipulados y usados de acuerdo a su fin previsto y a lo dispuesto en las instrucciones de uso de cada uno de ellos".

Es importante, a la hora de comprar petardos, que los establecimientos estén autorizados para su venta y solo se podrán comercializar aquellos etiquetados con las siglas de calidad europea, CE. No es aconsejable guardarse estos artículos en los bolsillos ni manipular o extraer su contenido.

Otros consejos

Aunque no parece en el Decreto, no deberían tirarse petardos contra personas o animales, sino colocar el artículo en el suelo y encender la mecha por un extremo para así tener tiempo de retirarse sin peligro a una distancia de seguridad mínima de 25 metros. Las instrucciones de estos productos también indican que no hay que dispararlos cerca de líquidos inflamables ni dejarlos explosionar en la mano o dentro de ladrillos o botellas.