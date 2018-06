PSOE y CHA se niegan a volver a negociar con Santisteve si no rectifica con las sociedades

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue en una situación de bloqueo político que ya dura casi cuatro meses. Un día después de reunirse con PSOE y CHA para ofrecerles un pacto de estabilidad , el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve , mantuvo su negativa a rectificar el golpe del pasado 9 de febrero por el que se arrogó el control de las sociedades municipales. Y esa es una línea roja para la oposición , especialmente para socialistas y nacionalistas, que anunciaron que no volverán a negociar con ZEC hasta "recuperar la normalidad democrática" .

Ni siquiera el viento a favor de la moción de censura al ya expresidente Mariano Rajoy consiguió que los grupos de izquierdas en el Consistorio acercaran posturas. Ese fue el empeño del equipo de gobierno durante el pleno celebrado este viernes: capitalizar el desalojo del PP en la Moncloa para romper la unión de la oposición ante el ya denominado 9-F. Sin embargo, tanto PSOE como CHA dejaron claro que Zaragoza no es Madrid, y que Santisteve debe comunicar "por escrito a todos los grupos" su rectificación si quiere normalizar las relaciones en lo que queda de mandato.

Todo a lo largo de una jornada de debate político en la que el pleno, con los votos favorables de la oposición y el rechazo del gobierno mantuvo el bloqueo de los fondos de las sociedades municipales (Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte Municipal, Zaragoza Cultural y Ecociudad). Además, con el mismo reparto de apoyos se reprobó al concejal de Economía, Fernando Rivarés, por firmar el decreto que se publicó el pasado 29 de mayo para permitir la transferencia de dinero a las sociedades y liberar los fondos retenidos.

Posturas enquistadas

El edil de ZEC defendió su actuación, de la que dijo no estar arrepentido. "Me reprueban por hacer mi trabajo, por intentar desbloquear una situación lesiva para los ciudadanos y para normalizar el funcionamiento de las sociedades y los patronatos", argumentó. Además, intentó sin éxito fracturar la unidad de la oposición. "Hoy es el día de aislar al PP, no de mantener el idilio con la derecha", señaló.

Sin embargo, el resto de grupos cargaron duramente contra el responsable económico del equipo de gobierno. Desde el PSOE, partido que presentó la moción, Pérez Anadón aseguró que ZEC "está dejando a la política sin espacio con este decreto" y le planteó al alcalde la pregunta de si realmente su golpe en las empresas públicas ha merecido la pena. "En estos cuatro meses nada ha mejorado", le espetó, lo que a su juicio demuestra que "querían el poder por el poder".

Por su parte, el portavoz del PP, Jorge Azcón, advirtió al gobierno de ZEC que si ejecutan dicho decreto para movilizar millones de euros en contra de la decisión del pleno, presentará una demanda por prevaricación en los juzgados. "No consiguen informes que digan lo que ustedes quieren, los únicos informes favorables son los que les hacen la gente que han colocado a dedo", acusó el edil.

Sara Fernández, portavoz de Ciudadanos, tildó el decreto de Rivarés de "incoherente" y acusó al gobierno de ZEC de "falta de respeto a la institución y a lo que han votado los zaragozanos". Por su parte, para Carmelo Asensio (CHA) el concejal de Economía y Cultura tomó una decisión "en contra de todos los informes jurídicos".