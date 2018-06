Las tormentas de esta semana causan 6 caídas de árboles, 5 talas y 14 podas extraordinarias

Los Bomberos recibieron el aviso a las 7.27 y tuvieron que dedicar una hora y 52 minutos a resolver el suceso. Hasta allí desplazaron una unidad de mando y comunicaciones y una autoescala automática de 30 metros.

Este, no obstante, está lejos de ser un caso aislado. Estos días, la débil situación del arbolado, agravada por la lluvia, ha obligado a intervenir en puntos como el paseo de la Constitución, la calle de la Peña Oroel, el parque Grande, la avenida de Casablanca, el parque de Bruno Solano, el de Miraflores, la calle de Luis Pinilla o la de Luis Ram de Viu, entre otras.

A la caída del pino de grandes dimensiones en el parque Castillo Palomar (Las Delicias), que cortó hasta tres horas el tráfico de la calle de La Rioja, se suman otros sustos como el registrado también el miércoles en el entorno del parque de La Granja. Fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, quien les derivó a Parques y Jardines. Quienes viven en el entorno consideran necesario "un mejor mantenimiento del arbolado de los parques", ya que, más allá del que se cayó, los vecinos confirman que fue necesario "talar otros" con carácter preventivo.

Los efectivos reconocen que están siendo días "difíciles". No descartan, de hecho, que puedan producirse nuevas caídas en las próximas horas, ya que la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias al menos hasta el miércoles.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento se escuda en que la contrata está en una situación de reconocimiento de obligación y que, por tanto, "solo se pueden atender los avisos de poda ya contemplados". No poder hacer frente a actuaciones imprevistas ha hecho, como explican fuentes de Medio Ambiente, que el plan extraordinario del que se lleva meses hablando se haya retrasado y aún no tenga fecha, algo que no hubiera pasado "de haberse aceptado la prórroga que se propuso".

Sin embargo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jorge Azcón, insiste en la necesidad de impulsar el plan. Los populares critican la falta de mantenimiento del arbolado y piden que se identifiquen los ejemplares más peligrosos. También que se desbloquee la contrata de zonas verdes.