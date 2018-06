“Me gustaría volver a trabajar, pero siendo viuda es muy difícil conciliar”

Conciliar familia y trabajo es un ejercicio ya de por sí complicado que se ha vuelto prácticamente "imposible" en casa de Virginia. Esta madre viuda, de 42 años, vive sola con sus dos hijas de 10 y 3. Carla , la mayor de ellas, padece una discapacidad intelectual y motora con pérdida auditiva, y acude todos los días al colegio San Martín de Porres, de Atades . "A la pequeña la recoge su abuela para llevarla por las mañanas al colegio de al lado, el CEIP Sainz de Varanda. Mi madre está prácticamente todos los días conmigo y aquí al lado está la familia de mi marido, que también me echa una mano ", cuenta con gesto amable.

Virginia trabajó durante años en Electrónicas Cerler, una fábrica ubicada en La Muela, y aunque dejó de hacerlo cuando tuvo a su primera hija, posteriormente volvió a la empresa en la que estaba al quedarse su marido en paro. "Estando allí de nuevo me quedé embarazada otra vez y estuve trabajando hasta la semana 34 de gestación… Entonces le diagnosticaron a mi marido un tumor y fueron las dos cosas a la vez... embarazo y tratamientos", recuerda.

Desde que perdió a su pareja, y con dos niñas pequeñas a su cargo, Virginia no ha podido reincorporarse ya al mundo laboral. Actualmente lleva cuatro años desempleada y aunque le gustaría volver a trabajar, asegura que lo ve muy complicado, por todas las visitas rutinarias a médicos, terapeutas o especialistas que conlleva la enfermedad de Carla.

"Es muy difícil la conciliación en mi caso. Carla es una persona súper dependiente que te hace dependiente a ti también... A mí me gustaría trabajar, pero es que no se puede... Entiendo que para una empresa tener un empleado así te complica mucho, y cuando ya me quedé viuda, ahí ya fue imposible", confiesa.

Para ella, una jornada de trabajo compatible con su vida familiar sería, por ejemplo, la de una monitora de comedor, con su "horario escolar y vacaciones en verano, Navidad y Semana Santa", para poder cuidar al mismo tiempo a sus chicas.

"Me gustaría que hubiera más flexilibidad... pero entiendo que el estar continuamente pidiendo favores es complicado", afirma.

En la actualidad, Virginia recibe una ayuda por dependencia de 300 euros, y se beneficia también de una aportación económica de 1.500 euros anuales gracias al Plan Familia de la Fundación Adecco. "La ayuda de la dependencia nos la han recortado ya tres veces... pero al menos con esta otra me da para cubrir uno de los fisios a los que va Carla todo el año", explica esta madre, para quien los pequeños gestos del día a día que tiene su hija con ella le hacen olvidar lo difícil de su situación.

"Carla es una niña que no tiene maldad... y a lo mejor hay momentos en los que te sonríe o te coge para darte un beso que para mí son lo más bonito de estar con ella. Al final te conviertes en la persona que mejor la conoce y solamente con mirarla ya sé si le está pasando algo", confiesa.

Para poder asumir el coste de sus tratamientos y que "esté lo mejor posible el día de mañana, cuando yo falte", Virginia fundó hace dos años con el apoyo de unas amigas la asociación 'Un futuro para Carla', que organiza diferentes actividades benéficas al cabo del año para recaudar dinero. "Hemos hecho dos tapas solidarias, Lotería para Navidad, una masterclass de zumba, y ahora estamos preparando un evento para el día 8 de septiembre en el Camping de Zaragoza", añade ilusionada.

A Virginia le gustaría trabajar. Primero, porque le vendría muy bien entrar ese dinero en casa, pero sobre todo por una misma. "La asociación me ayuda a estar más distraída organizando cosas... pero si encontrara algo que fuera compatible me vendría muy bien para desconectar un poco", dice con una sonrisa.