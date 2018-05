El pleno reprobará a Rivarés y exigirá que revoque su decreto sobre las sociedades

La guerra abierta entre ZEC y la oposición se recrudece. El próximo episodio se vivirá en el pleno municipal de este viernes, en el que el PSOE ha presentado una moción de urgencia por la que se pide que se revoque el decreto firmado el martes por el concejal de Economía, Fernando Rivarés , con el que el gobierno quiere tomar de nuevo el control de los presupuestos de las sociedades públicas , hasta ahora tuteladas por el pleno. Pero no se queda ahí: los socialistas, que tienen garantizada la mayoría gracias al apoyo de PP , Ciudadanos y CHA , lograrán la reprobación de Rivarés.

En un clima de crisis política e institucional, cuyo origen está en la decisión del alcalde, Pedro Santisteve, de expulsar a parte de los concejales de la oposición de los consejos de administración de las sociedades, esta polémica marcará el pleno. La moción de urgencia presentada por el PSOE pide en su primer punto la reprobación de Rivarés "por cercenar las competencias del pleno al margen de los informes existentes que advertían la obligación del gobierno de tramitar el expediente".

Informes favorables

Se refería a sendos informes del secretario municipal y del interventor general en el que avalaban la legalidad de la decisión del pleno, que declaró "indisponibles" los fondos de las sociedades municipales. En sus informes, consideraban que el gobierno debía obedecer al pleno en este caso, al ser un asunto de su competencia.

Por otro lado, la moción presentada por el PSOE exige a ZEC que revoque "de inmediato" el decreto de Rivarés, que daba carpetazo a la declaración de "indisponibilidad" y permitía al gobierno transferir fondos a las sociedades municipales, en contra de lo dispuesto por el pleno. Por último, la propuesta incluye una declaración política por la que la corporación "censura los continuos ataques del gobierno de Zaragoza a la autonomía y competencias del pleno, exigiéndole la rectificación y cese de todos ellos".

Esta moción saldrá aprobada con los votos de los 22 concejales de la oposición. Pero esta iniciativa no ha sido el único movimiento táctico de la oposición tras el "decretazo" de Rivarés. PP, PSOE, Ciudadanos y CHA solicitaron sendos informes al secretario municipal y al interventor para que determinen si es legal el decreto firmado por el concejal de Economía.

Hay que tener en cuenta que el miércoles todos los grupos avisaron de que estaban estudiando acudir a los tribunales ante el acuerdo firmado por Rivarés. Además de un informe de legalidad, se solicita aclaración de si el edil de ZEC tiene competencias para decretar que el bloqueo de los fondos de las sociedades "es legalmente improcedente" o de si los acuerdos de la oposición siguen vigentes.

No será la única moción referida a la crisis de las sociedades que se aprobará este viernes. Todos los grupos de la oposición prorrogarán la medida de control de los presupuestos de las sociedades por un periodo de tiempo indefinido, así como la medida cautelar que impide cualquier traspaso de fondos sin la autorización del pleno. De momento, fuentes del gobierno municipal indicaron que este miércoles no se hizo ninguna trasferencia presupuestaria a las empresas públicas y que no está previsto hacerlo.

En el pleno finalmente no comparecerá el coordinador de Economía, Miguel Ángel Ruiz, a quien se le había solicitado que explicara los motivos por los que el gobierno no tramitaba la propuesta del pleno de bloquear los fondos de las sociedades. El decreto de Rivarés y la moción de urgencia ha llevado al PSOE a retirar su petición.