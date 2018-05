Condenada a 6 años de cárcel por torturar con ensañamiento a una vecina de Sabiñánigo

Las torturas a las que Jéssica Mirella Vidal Vernaza sometió a una vecina de Sabiñánigo en un piso de la plaza Roma de Zaragoza le van a costar seis años de prisión. Así lo ha decidido la Audiencia de Zaragoza, al condenar por delitos de extorsión y lesiones agravadas y con ensañamiento a la acusada, de 25 años. Por estos mismos hechos fueron juzgadas y sentenciadas antes otras dos personas: Saúl Plana, exnovio de la encausada y sobre el que recayó una pena de 8 años de cárcel, recurrida ante el Tribunal Supremo; y una menor, que reconoció su participación que pactó una sentencia de conformidad.

Según el tribunal, el único fin de los tres agresores era aprovecharse de la "inteligencia límite" de la víctima para sacarle dinero. Para ello, empezaron por ganarse su confianza, aparentando ser sus amigos y no unos simples extorsionadores. Pero los tres condenados no se conformaron con las cantidades que esta mujer empezó a entregarles convencida de que el dinero era para una banda latina. Y no dudaron en recurrir a la violencia física y psíquica.

Como recuerda la sentencia, hubo un día en que estas personas cruzaron el límite. Fue el 19 de marzo de 2015, fecha en la que se llevaron a la vecina de Sabiñánigo a una vivienda de Las Delicias y tras asestarle una serie de golpes intimidatorios calentaron un cuchillo, una lima y un abrebotellas para torturarla. Según el informe forense, la víctima presentaba quemaduras hasta en siete partes distintas del cuerpo: brazos, piernas, pies... Para los magistrados, está claro que al causar estas graves heridas a la mujer sus agresores actuaron con ensañamiento. "Pues resulta evidente que se emplearon medios directamente dirigidos a incrementar el dolor de la víctima", indican.

Con la cabeza bajo el agua