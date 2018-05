Uno que se sube al carro

El alcalde Pedro Santisteve, que a su llegada al gobierno municipal dijo que no asistiría al palco de La Romareda (aunque en apenas cuatro meses ya cambió de opinión), gozó el pasado domingo de la victoria del Real Zaragoza frente al Valladolid. La misma semana en la que su gobierno dijo que "jamás" pagará al club la subvención de 800.000 euros aprobada por el pleno municipal, al alcalde no se le cayeron los anillos por ir al campo, llamar "nuestro" al Real Zaragoza y publicar un animoso tuit en su cuenta, que no pasó desapercibido para los aficionados. En las redes, algunos lo tacharon de "oportunista", otros le instaron a pagar lo convenido al club y los terceros le recordaron aquellos tiempos en los que los podemitas –sin chalés de 600.000 € mediante– opinaban que los palcos eran para la casta acomodaticia...