Las guarderías públicas de Zaragoza pierden demanda: casi 200 solicitudes menos

Como en los últimos años, las escuelas más solicitadas han sido El Andén (Las Delicias), La Piraña (Las Fuentes) y Los Ibones (Oliver) y La Paz. En la primera se han recibido un total de 154 peticiones, divididas entre 0 y 1 año (23), 1 y 2 años (63) y hasta tres años (68). Por su parte, en La Piraña el volumen de nuevos interesados asciende a 145 (21, 79 y 45 solicitudes respectivamente); mientras que Los Ibones hay 122 peticiones. El último en superar el centenar de inscripciones ha sido La Paz, con 104 menores apuntados.

El Ayuntamiento de Zaragoza oferta un total de 966 plazas para el curso 2018-2019 entre niños de 0 a 3 años; de las cuales 462 ya están ocupadas por alumnos que han renovado su vacante. De este modo, solo salen a disposición de los zaragozanos 504 puestos, para los que se han presentado un total de 1.039 solicitudes. Al menos 535 menores no conseguirán una plaza en estas escuelas (199 niños menos que el año pasado).

Desde el Consistorio zaragozano achacan este interés más reducido al descenso de la natalidad. No hay que olvidar que, según los datos publicados por este organismo, el número de nacimientos ha ido cayendo en los últimos tiempos: mientras que en 2011 se registraban 6.863 alumbramientos en la capital aragonesa; en 2017 solo hubo 5.524.

Todo esto tiene un efecto directo en la demanda de las escuelas infantiles; pero no es la única razón. Hace tres cursos se puso en marcha un programa piloto que incluía en tres colegios de Aragón (uno de ellos de Zaragoza), un aula de dos años (totalmente gratuita). En la actualidad esta iniciativa llega a once colegios zaragozanos, lo que también puede haber afectado al número de interesados en las escuelas infantiles municipales.

Según han confirmado fuentes municipales, la demanda actual no es real puesto que “existe duplicidad de solicitudes tanto con las guarderías dependientes del Gobierno de Aragón como con los colegios que ofertan aulas de dos años”. No obstante, se desconoce cuántas podría haber. En estos casos, si un menor logra una vacante en una guardería y un colegio o en dos guarderías (una municipal y otra autonómica); los padres podrán elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades; dejando un puesto libre en la otra.

Vacantes en 0 a 1 año

La bajada de la natalidad ha provocado que hasta tres aulas de 0 a 1 año no tengan que ir a sorteo este martes y, por lo tanto, todos los niños estén admitidos: Brioletas (Santa Isabel), El Bosque (El Gancho) y María Urrea (Actur). No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que el volumen de solicitudes en estas edades suele ser irregular: “Hay gente que puede haber inscrito a su hijo, pero luego deciden pedir una excedencia o se organizan de otra forma; por lo que hay bastante movimiento. Por el contrario también se admiten solicitudes fuera de plazo y a aquellas familias que no han conseguido plaza en su primera opción, se les oferta en la escuela infantil más cercana”. Asimismo, puntualizan que, como cada año, se llenarán todas las plazas. Prueba de ello es que en el cómputo total hay más peticiones (168) que puestos (126).

Requisitos

Tras el periodo de solicitudes, este martes (29 de mayo) se llevará a cabo el sorteo para dirimir los empates y al día siguiente se publicará el listado provisional de admitidos. Las reclamaciones se efectuarán entre el 30 de mayo y el 1 de junio; por lo que el martes, 5 de junio, se anunciará el listado definitivo. La matrícula se llevará a cabo entre el 7 y el 13 del mismo mes.

Para conseguir plaza es fundamental el número de puntos conseguidos. Se valora que los progenitores sean trabajadores en activo (4 puntos), su renta 'per cápita' sea igual o inferior al Iprem (1,5 puntos), sea superior al Iprem pero inferior al doble de éste (1), la existencia de hermanos matriculados en el mismo centro (2), los padres trabajen en las instalaciones (1), sean familia numerosa general (1) o especial (2), sean una familia monoparental (0,5) y que el alumno, sus padres o hermanos tengan reconocida una discapacidad física, intelectual, mental o sensorial (1).

El éxito de estas escuelas infantiles reside en su coste: con una renta 'pér capita' de hasta 214 euros, la cuota general es de 57 euros, mientras que si cobran más de 673 al mes por persona se deben abonar 254. Entre un extremo y otro existen varios tramos económicos de manera que, según se van teniendo más ingresos, el importe que se debe costear es mayor. Asimismo, existe una cuota especial para familias numerosas, monoparentales, con hermanos en el centro o de parto múltiple. En estos supuestos, las cuantías a abonar van desde los 28,50 a los 254 euros (esto último cuando se superan los 901 euros 'pér capita').