Estos son los barrios 'ricos' en los que Zaragoza duplica el IBI a los garajes comunitarios

Como informó este lunes Heraldo.es el cambio afecta los aparcamientos que se inscribieron en el registro con una escritura colectiva y tienen un valor conjunto de más de un millón de euros. En este supuesto, la Gerencia del Catastro -dependiente del Ministerio de Hacienda- cataloga dichos inmuebles como almacén de propiedad única. Se calcula que en Zaragoza hay unos 200 párquines comunitarios como estos, con miles de plazas en su conjunto, y todo ellos se han visto afectados por el cambio normativo.

Aunque el valor catastral no ha variado, el Ayuntamiento ha tirado de la catalogación como almacenes para pasar a aplicarles un tipo impositivo diferenciado muy superior al anterior, que era el general para viviendas. El coeficiente, que hasta ahora era de un 0,480, sube en 2018 hasta el 0,994, que supone un incremento en el importe final del recibo del IBI del 115%. La mayor parte de los afectados ha descubierto la subida al ver el cargo bancario a la cuenta de la comunidad, pues la medida no generó mucho ruido más allá del voto en contra del Grupo Municipal del PP.

Pero, ¿es cierto que solo afecta a las rentas más altas y a las clases más pudientes? Categóricamente, no. Alcanza a todas las zonas del núcleo urbano. Algunas con un IBI alto de toda la vida, como pueden ser Vía Ibérica, Luis Vives, o plaza de Roma. Pero otras muchas son barrios tradicionales y obreros.

A la vista de las alegaciones que la medida recibió antes de su aprobación, este periódico ha podido comprobar que alcanza a sectores que nada tienen que ver con las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad ni las calles más céntricas. Por ejemplo, hay varios garajes que se ven castigados en las calles de José Oto y Molino de las Armas, ambas entre la Jota y el barrio Jesús. En Nobleza Baturra, en el más lejano de Vadorrey. En Marqués de la Cadena, entre el Arrabal y la Jota. Y, según informaciones de los administradores de fincas, también los hay en los barrios de San José o la Almozara. Vecinos del Actur también se han puesto en contacto con Heraldo para asegurar que sus comunidades han visto duplicados sus recibos.

No son todos de una lista de hasta 191 garajes, pero suficientes para comprobar que no se trata de una medida fiscal progresiva para las rentas altas, sino indiscriminada y fuente de agravios. Los garajes con escrituras individualizadas y los que por su tamaño y valor no llegan al millón de euros siguen pagando un IBI mucho más barato que estos… Aunque muchos estén en las zonas más caras de la ciudad.