Pequeño susto en Goya por la caída de una ventana, que no ha herido a nadie

Este lunes por la mañana, en la céntrica avenida de Goya, en el distrito Universidad, una ventana ha caído al vacío ante la atónita mirada de varios efectivos de la Policía Local de Zaragoza que estaban patrullando la zona.

Los hechos se han producido pasadas las 12.30 de este lunes y, afortunadamente, informan los agentes, no ha habido que lamentar daños personales ni heridos como consecuencia de este desprendimiento.

La situación ha quedado normalizada esta misma mañana, tras la intervención de los Bomberos de Zaragoza y de la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) de la Policía Local.

Esta mañana hemos sido testigos de la caída de una ventana en Av.Goya sin lamentar daños personales#Uapo ha colaborado con #BomberosZGZ y #Serluz quedando la situación normalizada pic.twitter.com/mHL0oYcqH6 — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 28 de mayo de 2018

Once avisos en una mañana

Además, en lo que va de lunes y como consecuencia de las sucesivas tormentas que afectan a la ciudad de Zaragoza, los Bomberos de la capital han recibido ya más de una decena de avisos para achicar agua y sanear construcciones afectadas, y otros tantos por caída de árboles a raíz de las lluvias, informan fuentes del propio cuerpo.

"Esta mañana hemos estado vaciando los tubos que pasan por debajo de la autopista de Monzalbarba y Casetas; desatascando terrazas de particulares en las que a lo mejor el mantenimiento no es el adecuado y hay que acudir para que no se les pase el agua... y también en el cementerio hemos retirado un árbol de gran tamaño que ha caído sobre el edificio principal. No son cosas graves... pero no hemos parado", subrayan.