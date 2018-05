Los increíbles líderes del Tour de las bicis rojas

José María Escudero cuenta que un día, en el que "tenía que hacer muchas gestiones", llegó a coger las bicicletas de la red "22 veces". "La uso para todo. Vivo en Torrero, trabajo en el centro y voy al Actur a ver a mis hijas. A todos lados voy en bici", explica. Cuando descubrió el servicio ya vio "que tenía mucho futuro". Su discurso es una loa al uso de las dos ruedas: "Te da libertad, estás en la calle, no dependes de nada... Da igual que tengas atascos, obras o huelgas, vas a llegar igual. No haces nervios ni sufres estrés y te mantienes en forma. Son todo ventajas, si asumes que te puede llover algún día y que Zaragoza es ciudad de viento. Si la usas, serás feliz".

Berta firma alguna de las palabras de José María: "La uso para todo". Sus viajes en ‘bizi’ son, sobre todo, para trabajar, y se limitan a recorridos por el centro de la ciudad, fundamentalmente. "Son trayectos más bien cortitos", explica. Desplazarse de este modo le viene bien para "ir con tacones sin problemas". "Cuando iba andando a todos lados tenía que ir más en zapatillas, ahora puedo llevar tacones sin problemas porque el pie no sufre mientras pedaleas", explica.

Ambos creen que el sistema funciona "muy bien", aunque también señalan que el mantenimiento de los vehículos es algo mejorable. "Las bicis empiezan a estar deterioradas, las ruedas muchas veces no están hinchadas y cuesta más llevarlas", señala Berta. "Hace falta un poco más de mantenimiento", ratifica José María, quien considera que "la rueda trasera es muy peligrosa en las curvas cuando llueve".

Este vecino de Zaragoza entró en el servicio "en la segunda tanda de abonados", en octubre de 2008, y lo vio como una solución para no usar su bicicleta particular, que le habían robado "dos veces". Berta se apuntó "por una amiga" que la animó. "Zaragoza es muy cómoda para ir en bici, porque es llana. No hago nada de esfuerzo", añade.

José María, por su parte, recuerda que hubo un momento clave en el que se notó una caída de números de usuarios, "cuando prohibieron ir por las aceras". Además, reivindica que Bizi Zaragoza "se extienda por los barrios que no lo tienen". "Sería una pena que por unas historias entre políticos echen abajo este proyecto tan bonito que tenemos en Zaragoza", añade.

Ambos valoran positivamente la red de carriles bici, aunque José María considera que necesita ampliarse "a la avenida de Cataluña y al paseo Pamplona", mientras que Berta cree que debe mejorar "la convivencia con el coche en las calzadas".