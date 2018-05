La fiesta de las culturas resiste a una intermitente lluvia

Un pequeño chaparrón esta mañana en la plaza del Pilar no ha impedido pudieran abrirse las distintas casetas que asociaciones de inmigrantes, entidades ciudadanas, oenegés y casas regionales han desplegado frente al Ayuntamiento con motivo de la fiesta de las Culturas. La cita, que se prolonga todo el fin de semana, suma ya su 14ª convocatoria y reúne a 61 colectivos que divulgan sus actividades y ofrecen a los visitantes desde tatuajes de henna hasta talleres de papiroflexia, pintura de mandalas o trenzas africanas.

La vicealcaldesa Luisa Broto ha recordado que esta feria se consagra a "la diversidad y el entendimiento entre culturas" y ha agradecido a los participantes que llegaran a Zaragoza "para enriquecer la ciudad ofreciendo su saber y cultura". "La interculturalidad es fundamental y Zaragoza es una ciudad acogedora", ha dicho Broto, que también ha querido mostrar su apoyo a quienes se han concentrado en reivindicación de unas pensiones dignas. Minutos antes de dar inicio a la fiesta de las culturas, decenas de jubilados tomaban la plaza pero no podían subirse al escenario, dado que este es un espacio municipal y la autorización de la concentración era de la Delegación del Gobierno. No obstante, "me consta que se les ha habilitado un punto de luz y megafonía en la Lonja para poder compartir el espacio", ha explicado Broto.

Zaragoza Diversa, que así se llama la fiesta de las culturas, está organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Casa de las Culturas, y la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico. El programa de hoy se completará, de 18.00 a 20.00, en la zona de Delegación de Gobierno con los juegos y las actividades que la asociación socioeducativa Gusantina hará para niños de 0 a 12 años. A las 21.00, se realizará una 'master class' de zumba que finalizará con la gran batucada 'Batería Sambarilé'. También habrá un pasacalles hasta la Fuente de la Hispanidad, donde se culminará a las 22.00 una 'performance' de Sergio Muro reflexionará sobre el drama de los refugiados y migrantes que arriesgan su vida en busca de nuevas oportunidades.