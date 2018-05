Los barrios confían en que la lluvia dé una tregua a la '27mayada'

Los barrios y el Ayuntamiento confían en poder celebrar el domingo la fiesta de la Cincomarzada, ahora rebautizada como ‘27mayada’, a pesar de las adversas previsiones meteorológicas. “Es cierto que se esperan tormentas, pero las previsiones en primavera siempre son inciertas, y es posible que descarguen en un barrio y no caiga una gota en otro”, decía esta mañana Rafael Tejedor, portavoz de Cultura de la Federación de Barrios. Explicaba igualmente que el río no está en un nivel tan alto como el pasado mes de marzo por lo que es previsible que el nivel freático absorba mejor y no se formen los charcos que obligaron a suspender la fiesta hace casi tres meses. Si lloviera durante algún momento de la celebración se intentaría llevar los espectáculos a la terraza del centro cívico Tío Jorge, que se encuentra a cubierto, pero si hubiera que volver a cancelar la cita no se buscaría ya una tercera fecha alternativa.