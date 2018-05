ZEC rectifica y decide no suspender por ahora la licencia de obra de los juzgados

Para justificar su decisión, Muñoz ha aludido a un supuesto "principio de acuerdo" alcanzado con la DGA, con la que se han mantenido contactos en los últimos días y que el pasado martes anunció que acudiría a los tribunales si el Ayuntamiento no concedía la licencia. "El acuerdo se puede dar con relativa facilidad", dijo el concejal pese al conflicto abierto.

El responsable municipal no ha desvelado ningún dato novedoso del hipotético pacto y se ha limitado a recordar la pretensión de firmar un convenio por el que el 55% del edificio se dedicaría a usos municipales y el 45% quedarían en manos de la DGA. "En buena fe retiramos el expediente para no perjudicar a la negociación", ha afirmado.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, no ha tardado en desmentirle de forma tajante. "No ha habido ningún tipo de acercamiento ni de alejamiento. No ha habido ningún tipo de negociación. Niego la mayor", ha declarado el responsable autonómico, que ha circunscrito los contactos que se han producido en los últimos días a los preparativos de la comisión bilateral entre el Ayuntamiento y la DGA, que se debería celebrar próximamente.

Ha explicado que en esa cumbre se abordarán cuestiones que suscitan "diferencias", como la de los juzgados y otros asuntos patrimoniales, además del ICA. Pero ha negado haber tenido ningún papel en la decisión de Muñoz de no suspender la tramitación de la licencia. Este martes Guillén y Fernando Rivarés han tomado un café para abordar la creación de los grupos de trabajo, aunque todo ha quedado a la espera de respuesta de ZEC. La previsión es que vuelvan a hablar a mediados de junio.

Mientras Guillén y Rivarés charlaban, en la comisión los grupos municipales cargaban contar Muñoz por su "fracaso" en la gestión de los nuevos usos de los juzgados. Ha tenido que aguantar las acusaciones de que había organizado un expediente "político" que responde "a una pataleta", cuando la concesión de una licencia es un "acto reglado".

Muñoz se ha defendido y ha subrayado que la suspensión de la licencia estaba vinculada a los trámites de reversión de los antiguos juzgados, que se impulsan desde 2016 y que la DGA rechaza. "¿Van a ayudar al gobierno a defender los juzgados?", ha preguntado.