Fernández (PSOE) llama “mierdas” y “personaje infecto” a Híjar (ZEC)

La polémica ha surgido en un momento en que Fernández estaba inquiriendo al concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, mientras este intervenía. Pablo Híjar, que estaba al lado de Fernández, ha empezado a reprocharle su actitud al socialista, a lo que este ha respondido: “No sabes la suerte que tienes”, frase que ha interpretado Híjar como una amenaza.

Ante esto Fernández ha recordado el incidente que en enero de 2017 protagonizaron los dos, cuando Híjar llamó “mafioso” al edil socialista. Acusó al miembro del gobierno de haberle amenazado en aquella ocasión. Pedro Navarro, del PP, ha intervenido para ratificar la versión de Fernández, que fuera de micrófono le ha dicho a Híjar que si le llamaba “mafioso” para él el concejal de ZEC era “un mierdas”.

“Referirse a una persona como un mierda sobra, esto empieza a pasar de castaño a oscuro”, ha contestado Híjar, que ha pedido “urbanismo, urbanidad, civismo”. “Es cierto que le llamé mafioso en una conversación acalorada, le dije que me parecía de mafioso votar algo sin dar explicaciones… No hubo ninguna amenaza. Fueron palabras poco adecuadas, de las que yo me disculpé, las acepte el señor Roberto o no. Yo no he amenazado ni tengo con qué amenazar al señor Fernández”, ha añadido.

La tensión ha subido enteros cuando Roberto Fernández ha solicitado a Muñoz, que preside el consejo de Gerencia, poder rebatir a Híjar. “Me ha llamado aquí mafioso un individuo infecto y voy a tener que pasar aquí sin poder defenderme”, ha protestado. Y ha insistido: “A mi mafioso en un pleno, en la calle o en un autobús, no me lo llama nadie, porque no lo soy, me lo ha dicho este infecto personaje que tengo aquí al lado. No voy a soportar que este individuo diga una cosa que no soy”, ha concluido.