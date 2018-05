Pablo Muñoz le sube el sueldo 9.622 euros al año a una de sus funcionarias de confianza

Esta empleada pública tiene el puesto de operario especialista del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque había ganado por sentencia una mejora de sus complementos de destino y específico por estar desempeñando funciones por encima de su nivel en el departamento de redes y sistemas, con la gestión de la telefonía del Consistorio.

En mayo de 2016 pasó a trabajar en Urbanismo, como una de las colaboradoras de confianza de Muñoz. En julio de 2017, por decreto del concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, se le asignó un complemento de productividad de 250 euros mensuales "dadas las especiales circunstancias que concurren en su puesto de trabajo y al especial rendimiento e interés en el desempeño del mismo". Pero en septiembre de 2017 comienza a tramitarse una modificación de la RPT de Urbanismo.

Entre todos los cambios propuestos, solo uno de ellos está vinculado directamente al concejal de Urbanismo: la creación de un puesto de oficial de servicios generales. El sistema de provisión en un principio es el de concurso de méritos y se trata de una plaza de oficial, no de operario especialista, como en el caso de esta funcionaria. No obstante, cuando llega la aprobación del expediente al gobierno de Zaragoza se acuerda que el nombramiento se produzca mediante la libre designación, no el concurso de méritos. El 1 de marzo de 2018 se deja sin efecto el complemento de productividad que venía percibiendo la funcionaria, el mismo día que se la adscribe provisionalmente a su puesto de oficial de Servicios Generales al servicio de Pablo Muñoz.

Rechazo sindical

Los cambios de la RPT suscitaron rechazo sindical y las negociaciones se cerraron sin acuerdo. Los sindicatos cuestionaron que se plantee una modificación de la RPT, con importantes subidas salariales, solo para altos cargos, los más próximos a los responsables políticos, y que se desatiendan las múltiples necesidades de los servicios. Las secciones llegaron a hablar de que en Urbanismo se produjeron subidas de nivel "indiscriminadas". El coste global de la modificación de la RPT es de 95.000 euros, según el gobierno.

OSTA criticó expresamente que se utilizase la libre designación como sistema de provisión de este puesto. En las actas, consta que los representantes del Área de Recursos Humanos contestaron que se trata de un puesto de confianza y que por tanto su sistema de provisión es ese.

Según explicaron fuentes de Urbanismo, esta funcionaria desarrolla funciones de asistente y su salario "se asimila" al de una secretaria, aunque su puesto no es ese. De hecho, una secretaria de consejero tiene un sueldo ligeramente superior.

Según la ficha descriptiva de este puesto de trabajo, se requiere que tenga una jornada flexible, incluyendo festivos, presta asistencia y colaboración en la agenda, gestiona contactos con agentes sociales, sesiones de trabajo de apoyo al consejero, sirve de comunicación con otras áreas... Estas funciones no son propias de la categoría de esta funcionaria del Consistorio.

Desde Urbanismo se negó que esta persona sea de ZEC ni tenga ninguna vinculación orgánica con la organización política a la que pertenece el concejal Pablo Muñoz. "No es de ZEC, ni de IU, ni participa en ningún grupo de trabajo", indicaron las citadas fuentes, que se limitaron a decir que se trata de "una persona de confianza" del concejal de Urbanismo. Sin embargo, con motivo del segundo aniversario de ZEC en el gobierno de Zaragoza, esta empleada pública participó en mayo de 2017 en un vídeo promocional de ZEC, junto a asesores, concejales y otros dirigentes de esta formación.