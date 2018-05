Guillermo Lázaro: "Tengo la conciencia tranquila, fue un error sin mala fe"

Diez días después de que estallara la polémica, Guillermo Lázaro ha decidido este lunes dar la cara. Eso sí, sus explicaciones han sido limitadas, y ha evitado entrar en los detalles de lo que ha calificado como “un error sin mala fe”: el cargo a las cuentas de Zaragoza en Común de un viaje personal a Nueva York de casi 3.000 euros.

Lázaro ha hablado para HERALDO, y ha dicho estar “con la conciencia supertranquila”. En su opinión, su único fallo ha sido “no mirar las cuentas”. El todavía trabajador del grupo municipal no ha querido explicar alguna de las incógnitas que rodean el caso, como por qué no dio su número de tarjeta a la agencia de viajes con la que contrató los vuelos y los hoteles, o por qué ese dinero acabó cargándose a la cuenta de ZEC. “Como voy a involucrar a terceras personas que no tienen que ver -con la actividad política-, no lo voy a contar”, ha dicho.

El único detalle del error que ha ofrecido Lázaro es que los billetes de avión se los mandó “una funcionaria” del Ayuntamiento. Supuestamente, y siempre según su versión, los vuelos encargados acabaron en el correo electrónico de una trabajadora de la Casa Consitorial que tiene un correo electrónico similar al suyo. “No es un error solo mío, también es de gente sin responsabilidades políticas a las que no quiero mezclar, me lo como todo yo”, ha apuntado.