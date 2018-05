Las incógnitas del caso Lázaro

1 ¿Es viable la tesis del error?

Según ZEC, todo lo ocurrido obedece a un malentendido. El problema de Lázaro, según afirmó el portavoz de la formación política, Pablo Muñoz, se suscitó con un error sin mala fe a la hora de cargar el viaje, que acabó pasando a la cuenta de ZEC cuando debería haber ido a la personal de Lázaro, quien después devolvió el dinero cuando se le advirtió del fallo. El largo tiempo transcurrido entre la contratación del viaje y la detección del problema, así como que hubiera dos cargos y no solo uno, confirman la inconsistencia de esta explicación.

2 ¿Por qué no es destituido?

Lázaro no ha sido destituido como asesor de ZEC(solo se le ha relevado temporalmente como coordinador, sin que esto afecte ni a su empleo ni a su sueldo). Tanto en la tesis del error como en el caso de que hubiera metido la mano en la caja habría motivos en cualquier formación para forzar el cese de Guillermo Lázaro. De hecho, Podemos Aragón le obligó a dimitir como secretario general de la formación morada en Zaragoza, al igual que a su pareja, María José Calderón, que era número dos del partido. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el grupo municipal?

3 ¿El viaje está relacionado con una compensación salarial que se le adeudaba a Lázaro?

Es la tesis más extendida en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero ZEC la ha negado repetidamente a lo largo de esta semana. Hay que tener en cuenta que Lázaro era coordinador, un cargo equiparable a asesor técnico, aunque percibía un salario inferior a esa categoría. «En ZEC no se pagan sobresueldos», insisten en la formación de izquierdas. Pero la realidad es que el propio reglamento de la organización prevé que desde el grupo municipal, con el ‘bote’ resultante de los remanentes de los sueldos de los concejales, se puedan producir compensaciones retributivas. Por ejemplo, el citado documento sostiene que, antes de a cualquier otra cosa, los sobrantes de los salarios deben «retribuir a los concejales de la candidatura que no se encuentren bajo el régimen de dedicación exclusiva». El sistema, en cualquier caso, no es transparente, porque se desconoce el criterio de reparto ni quién se ha podido beneficiar de él.

4 ¿Hay descontrol en las cuentas de ZEC?

Esta formación política suele presumir de que sus cuentas son transparentes y que están auditadas, pero la realidad es que de los tres años de corporación solo se pueden consultar en la página web las facturas emitidas en el primer semestre de 2016. Tras el escándalo del viaje, se publicó un listado de gastos de 2017 poco comprensible.La negativa de ZEC a explicarlos alimentó aún más las dudas. En cualquier caso, que una sola persona pueda cargar un viaje a Nueva York y que este no sea detectado durante meses confirma los problemas de gestión contable que hay en ZEC.