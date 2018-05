Cerrojazo informativo sobre la polémica del viaje de Lázaro

Casi una semana después de que estallara el caso, en Zaragoza en Común se ha instalado un cerrojazo informativo en torno a la polémica del viaje a Nueva York que su excoordinador, Guillermo Lázaro, cargó a la cuenta del grupo municipal, y que no devolvió hasta ocho meses después. No hay comentarios ni informaciones sobre el futuro de este empleado de ZEC, que ya no es coordinador pero sigue siendo asesor. "Cuando haya alguna novedad, os la comentaremos". Con esa frase zanjó el miércoles el tema Pablo Muñoz, portavoz de la organización en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El alcalde, Pedro Santisteve, dijo que la decisión la deben tomar "los órganos internos de ZEC", aunque nadie dice cuándo será. Esta tardanza está levantando todo tipo de especulaciones. De puertas adentro del Ayuntamiento, pocos creen la versión oficial, que habla de "un error" cometido por Lázaro a la hora de cargar las facturas de sus vacaciones, que contrató con la empresa de viajes que habitualmente trabaja para el grupo municipal.

En la primera planta del Consistorio –la que ocupan los partidos de la oposición– hay quien habla abiertamente de un hipotético sistema de compensación salarial en favor de Lázaro que, en este caso, se habría cobrado ‘en especie’, abonando los gastos de su viaje particular. Sin embargo, todas las fuentes de ZEC consultadas niegan esta posibilidad, y señalan que la cuenta bancaria de la que sale el dinero es "para otro tipo de gastos". Y eso que el reglamento interno de la organización permitiría esta práctica. El documento establece que los excedentes salariales de los cargos (no pueden quedarse con más de 2.575 euros netos al mes) deben "retribuir a los concejales de la candidatura que no se encuentren bajo el régimen de dedicación exclusiva", es decir, para los que cobran algo menos por alguna circunstancia. No obstante, aseguran que esto no se está aplicando ni con Lázaro ni con ningún concejal.