La Paz estrena 40 plazas de aparcamiento públicas en un solar de la calle Zafiro

Se trata de la adecuación de un solar como un aparcamiento público entre las calles Zafiro y Rubí, una petición que la asociación de vecinos tenía clasificada en el apartado de ‘Reserva’ dentro de su Bodeguilla del Distrito. En esta plataforma se agrupan las demandas vecinales de Torrero-La Paz en función de su grado de importancia y de urgencia utilizando las categorías de los vinos: ‘Joven’, para las reivindicaciones más nuevas; ‘Crianza’, para las que ya han ‘sobrevivido’ a unos cuantos plenos de la Junta de Distrito; ‘Reserva’, para las que van cogiendo cuerpo y se han saltado alguna legislatura; y ‘Gran reserva’, para las más añejas.

Villalobos explica que la petición del aparcamiento viene “de hace unos 10 años, cuando se terminó el parque Crónica del Alba”. Al finalizar las obras los vecinos detectaron que había un espacio libre de unos 1.500 metros cuadrados y que “sería interesante acondicionarlo como zona de aparcamiento”, algo que se empezó a plantear en la Junta de Distrito con la anterior corporación municipal.

Ante la falta de aparcamientos en la zona y la insistencia de los vecinos, el Ayuntamiento de Zaragoza procedió a finales de 2016 a acondicionar el terreno, que ya se estaba empleando como parquin pero presentaba malas condiciones para hacer uso de él. Los trabajos del área de Urbanismo consistieron en limpieza del terreno, compactación y nivelación, y colocación de una capa de zahorra compactada. Además, se incluyeron actuaciones de mejora en los accesos al espacio.

La asociación de vecinos de La Paz valoró en positivo que se hubiera quitado la maleza del solar y que se saneara su superficie para eliminar los baches y las piedras, pero a sus ojos la actuación no fue suficiente. Tras la reciente remodelación de la calle de Oviedo, los residentes en La Paz han visto la oportunidad de acondicionar el aparcamiento de Zafiro con Rubí de forma definitiva, “para poder ganar las plazas que se iban a perder a la hora de ensanchar las aceras en la zona de Oviedo”, señala Villalobos.

La petición fue presentada en los presupuestos participativos de 2017 y fue desestimada “por irse de presupuesto”, apunta el presidente del colectivo vecinal, pero las obras, que comenzaron a mediados de marzo de 2018, han conseguido llevarse a cabo gracias al presupuesto municipal. La explanada ha sido asfaltada, se han marcado los espacios de estacionamiento y se ha instalado la señalización pertinente. En total, se han conseguido 40 plazas que permiten aparcar los vehículos de manera ordenada, ya que hasta ahora “cada uno aparcaba donde buenamente podía”, cuenta Villalobos.

“Igual que en su momento reivindicamos repetidamente la obra, ahora queremos poner en valor esta actuación de los responsables municipales”, dicen desde la asociación vecinal. El colectivo espera que los ciudadanos le den “un buen uso” y que colaboren con los responsables municipales. Villalobos indica que también se ha conseguido sacar adelante otra petición del barrio: la construcción de una rampa de accesibilidad entre las calles Honorio García Condoy y Tierno Galván, que facilita la movilidad “en una zona muy transitada por los vecinos y para la que se han destinado alrededor de 140.000 euros”, matiza el presidente.

Villalobos dice afrontar el nuevo cargo en la asociación “con muchas ganas”, aunque recuerda que su labor no sería posible sin la junta que le acompaña, que es “paritaria e integrada por gente joven, algo que me hace especial ilusión”. El presidente considera que lo importante es que se visualice “que las asociaciones de vecinos tienen un quehacer diario y son unos instrumentos útiles para el conjunto de la ciudad”. De este modo, espera conseguir mejoras históricas como la del aparcamiento de la calle Zafiro, aunque reconoce que “hay que insistir muchas veces y los problemas no se suelen resolver en cuestión de un año, a veces tardan dos legislaturas”.