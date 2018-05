Julio Llamazares: "La despoblación ha sido silenciada durante décadas"

Para el escritor Julio Llamazares la despoblación que ha sumido a los pueblos de interior en el olvido es un asunto que ha sido ignorado y silenciado por la sociedad durante décadas, también por los medios de comunicación, y todo por una razón: " el medio rural no interesa políticamente ".

Llamazares, a quien se identifica con la desaparición de los pueblos por su novela 'La lluvia amarilla', ha estado este jueves en Zaragoza, donde ha presentado 'Tierras Varadas', una recopilación de fotografías que ilustran una de las provincias más despobladas de Europa, Teruel.

Esta obra aborda uno de los asuntos "más graves" que tiene España y que, en opinión del escritor, no sólo afecta a las regiones de interior, a la 'España vacía', sino a todo el conjunto del país.

"Hablamos de un país ficticio, un país donde la mitad está vacío y la otra mitad saturada", ha comentado Llamazares a los medios de comunicación antes de la presentación.

Y pese a este desequilibrio territorial, la despoblación ha sido un asunto "invisible"; es más: ha sido "silenciado" por la clase política, los medios de comunicación y la sociedad en general, porque, a su juicio, "el mundo rural en España no interesaba y no interesa, porque no hay muchos votos".

Para Llamazares, es "significativo" que en las últimas elecciones generales los líderes de los cuatro partidos políticos con más representación no visitaran 21 provincias españolas del interior de España, ha remarcado. "Si no van en campaña, no van a ir luego a ver como está la cosa", ha ahondado.

Sin embargo, pese a ese silencio prolongado durante décadas, Llamazares cree que ha llegado un momento en el que la realidad se ha impuesto y se ha desbordado, provocando un 'boom literario' con obras de autores como Paco Jordán o Sergio del Molino, que se convierten en "elegías por una tierra que se muere si no se pone remedio ya".

Pero también hubo otros antes, como José Antonio Labordeta, Avelino Hernández o Miguel Delibes, que ya hablaron en sus obras y canciones sobre la desaparición y olvido de los pueblos.

"Nadie ha querido hacer caso y ahora desgraciadamente es tarde. Cuando oigo hablar de soluciones, es como cuando ya estás terminal y te dan aspirina. Hay ya muchas zonas de españa que no tienen remedio salvo un milagro", ha manifestado.

Una parte de ese territorio que se muere queda recogido en la obra 'Tierras varadas' del fotógrafo turolense Miguel Sebastián. Durante dos años recorrió la provincia donde vivió su infancia y a la que decidió volver 25 años después para redescubrir su origen.

A lo largo de 118 fotografías Miguel Sebastián, natural de un pequeño municipio turolense llamado Ojos Negros, habla de la identidad que se escapa entre los muros de las casas deshabitadas; refleja el sentimiento de pertenencia a un territorio y reivindica la existencia de los habitantes de la España vacía.

"Es un viaje de regreso a través de la memoria y una llamada a la esperanza cuando la palabra habitar significa estar donde quieres estar", ha afirmado.

La selección de las fotografías que se recogen en este libro editado por el Gobierno de Aragón ha sido para su autor la parte más compleja de este proceso de creación. "Entender todo lo que he hecho durante dos años me ha costado ocho meses", ha manifestado.

Su obsesión ha sido elegir aquellas que reflejaran mejor la despoblación, una palabra que para él ha perdido "sentido" y que debería "humanizarse".

La presentación de este libro, que se ha celebrado en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, ha contado con la presencia del consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, quien ha indicado que esta obra "espolea con emociones para trabajar mirando al futuro", ha subrayado.