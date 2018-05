Uso del transporte público por convicción, no por obligación

El humor parece que es un miembro más del cuerpo de la Policía de Zaragoza, al menos en las redes sociales. Para muestra está la sorna de la que hacen gala en su cuenta de Twitter. Como es habitual, ayer publicaron un tuit lleno de emoticonos, a través del que intentaron trasladar una buena enseñanza. En este caso aclaraban el origen del carné por puntos. "No se creó precisamente con la idea de captar nuevos usuarios del transporte público", rezaba el mensaje. "Si lo piensas usar... que sea por convicción, no por obligación", añadían. Así, que sea por cuidar el medio ambiente, pero no por carecer de puntos. Cualquier oportunidad es buena para hacer didáctica sobre una conducción responsable.