Unas cuentas que no acaban de cuadrar

Lo que pretendía ser un ejercicio de transparencia solo ha generado confusión. La contabilidad de 2017 hecha pública el lunes tras conocerse el polémico viaje del excoordinador del grupo de ZEC, Guillermo Lázaro, es un galimatías que suscita múltiples dudas que el gobierno justifica con el argumento de que se trata de un documento "provisional".

Las aportaciones de los concejales no encajan. Solo se recogen 32.571,36 euros de aportaciones de los concejales, cuando las declaraciones de bienes de concejales de ZEC en 2016 evidencian unos sobrantes muy superiores.El gobierno dice que se aporta dinero a otros partidos o entidades sociales, pero no sabe con qué criterio. Tampoco se informa en la web cómo se han repartido esos sobrantes ni a qué organizaciones se han destinado en 2017.

Ingresos insuficientes. A falta de una aclaración más detallada de ZEC, según la explicación de su portavoz, Pablo Muñoz, dada el pasado lunes, la cuenta de la organización política se nutre de aportaciones de los concejales (32.571,36 euros). Esa cuantía no permite atender los gastos de la organización: solo en sueldos y salarios se abonan 35.993,99 euros, que con la subvención municipal del grupo no se podrían atender al estar prohibido destinar esos fondos a contratar personal. ZEC responde que hay otros ingresos, pero no quedan claros en la contabilidad.