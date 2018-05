Escartín asume el "daño" que hace a Podemos el escándalo del excoordinador de ZEC

Escartín ha roto 5 días de silencio y ha negado que Podemos haya tratado de tapar el caso. Ha insistido en que ha dado un lección de “ejemplaridad” y “claridad” con las dimisiones y ha subrayado el caso de Calderón, su número 2 hasta el pasado 5 de mayo, y ha dicho que no ha hecho “nada reprochable”. Ha justificado las dimisiones con el argumento de que “no debía quedar ningún atisbo de falta de transparencia o ejemplaridad”.

“Es fundamental que digamos no solo que somos ejemplares sino que lo mostremos. En Podemos no vamos de boquilla. Cuando hay cualquier atisbo de duda o cualquier inquietud en la sociedad, ellos deciden dar un paso atrás. Y yo se lo agradezco”, ha dicho Escartín, que ha dicho estar "contento" con cómo ha resuelto esta crisis Podemos-Aragón.

Pero no ha querido meterse en la situación de Lázaro en ZEC, donde ha quedado suspendido en sus funciones de coordinador. “Los órganos competentes de ZEC están evaluando qué ha pasado y esperaré el dictamen que tengan. No me corresponde a mí decir nada”, ha afirmado Escartín, que ha recordado que Podemos no participa como formación política en ZEC. Ha rechazado que el caso de Lázaro y Calderón esté vinculado a las tensiones internas que arrastra el gobierno municipal.