Xiaomi abrirá una tienda en Zaragoza en junio

El gigante chino Xiaomi, que arrasa en medio mundo con sus smartphones ‘low cost’ y vende ya más teléfonos que Apple en España, abrirá tienda en junio en Zaragoza. Será la quinta ‘Mi Store’ en España (actualmente tiene tres en Madrid y una en Barcelona) y se ubicará en Puerto Venecia . Aunque aún no ha trascendido cuántos puestos de trabajo creará, si se sabe que ocupará en torno a 400 metros cuadrados de la planta superior.

Estará en el antiguo local de Punto Roma, al lado de Body Shop y Antony Morato. Pese a que aún no hay fecha exacta para la apertura, el fabricante chino, presente en otros centros comerciales como el Plaza Norte 2, La Vaguada o Xanadú, ya ha colocado un gran cartel que confirma su inminente desembarco. También anuncia que traerá a Zaragoza su producto estrella: el Mi A1, uno de los teléfonos de gama media más vendidos en tiendas físicas y online.

Xiaomi, que prevé salir a bolsa con un valor superior a los 81.000 millones de euros, continúa así su hoja de ruta, que pasa por abrir hasta diez tiendas en España en 2018. Hasta hace unos meses, para comprar uno de sus teléfonos, pulseras o relojes inteligentes había que recurrir a la importación. No obstante, quienes deseen hacerlo a partir de junio podrán ahorrarse este paso y asegurarse la correspondiente garantía.

A falta de concretar todos los detalles, se espera que su inauguración se convierta en un gran evento como ya ocurrió en Madrid o en Barcelona, donde decenas de personas guardaron fila durante horas para ser los primeros en entrar y asegurarse un regalo. “Las otras tiendas están funcionando muy bien, para nosotros va a ser muy positivo”, ha asegurado este martes la gerente de Intu Puerto Venecia, Eva Marín. En su opinión, el fabricante ha elegido este centro comercial “por su carácter innovador y por ser el más grande de Europa”. “Tenían que estar en Zaragoza”, ha dicho.

Esta, en todo caso, no será la única gran inauguración de cara al verano. La cadena Five Guys, conocida por vender las hamburguesas favoritas de Obama, también llegará en junio. Ocupará un local de 480 metros cuadrados en la planta baja, dará trabajo a unas 60 personas y tendrá capacidad para más de cien. “Y todavía hay dos o tres firmas más que aún no se pueden confirmar”, anuncia Marín.

Más a corto plazo abrirá Milbby, una tienda de 600 metros cuadrados con más de 15.000 productos dedicados a las manualidades. Su inauguración, prevista para este sábado, se convertirá “en una fiesta con pintacaras, demostraciones, promociones especiales y regalos exclusivos”. Recientemente también han levantado la persiana la barbería DOM y la joyería Luxenter.