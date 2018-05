El coordinador de ZEC deja el cargo, pero seguirá en el grupo municipal

Guillermo Lázaro ha dejado este lunes de ser el coordinador de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento, pero mantiene su sueldo y su puesto de trabajo dentro del grupo municipal . Así lo ha comunicado el portavoz de la formación en el Consistorio, Pablo Muñoz , quien no ha aclarado en qué consistió exactamente el “error” por el cual Lázaro cargó en las cuentas del grupo un viaje personal a Nueva York .

Las funciones de coordinador las asumirá a partir de ahora José Antonio Pérez (de IU), mientras que Lázaro seguirá trabajando para el grupo municipal y cobrando, por tanto, su sueldo del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo hará hasta que ZEC tome una decisión sobre su futuro. La portavoz de la formación, Maribel Martínez, no ha concretado cuándo sucederá.

Muñoz ha señalado que ha sido el propio Lázaro el que ha tomado la decisión de dejar su puesto de coordinador por el supuesto “error interno”. “No juzgamos la consecuencia que va a tener ese error material, pero mientras tanto sigue siendo parte del grupo municipal”, ha señalado.

El portavoz de ZEC en el Ayuntamiento ha insistido en que “en ningún caso se trata de un uso personal de dinero público”. Según ha informado, ZEC dispone de dos cuentas corrientes: en una están los recursos que el Ayuntamiento ingresa por ser grupo municipal, mientras que en la otra está los fondos procedentes del dinero que los concejales y cargos destinan de su sueldo a la organización. En esta segunda cuenta se cargaron los viajes.

Pero no ha explicado en ningún caso cómo es posible que se produjera el “error”, tal y como ha descrito ZEC este caso, pese a que Muñoz ha sido de los pocos que ha hablado con Guillermo Lázaro, que no ha comparecido ante los medios y sigue sin atender llamadas. Solo ha indicado que la agencia de viajes que contrató el hasta ahora coordinador es la misma que habitualmente trabaja con ZEC, y que el cargo se hizo a la cuenta del grupo por alguna equivocación que no ha terminado de aclarar.

Se limitó a decir que la irregularidad se detectó “en marzo” -casi seis meses después del viaje- y que al advertirse Lázaro reembolsó los cerca de 3.000 euros del viaje. Sobre la tardanza en detectar el error, Muñoz ha señalado: “A mí me podía haber pasado porque yo las cuentas no las miro mucho”.

Lázaro cargó a la cuenta de ZeC un viaje privado hecho a Nueva York junto a su pareja, dirigente de Podemos Aragón, a finales del año pasado. Este trabajador municipal era entonces coordinador de la confluencia que forma Zaragoza En Común y secretario general de la formación "morada" en la capital aragonesa.

Al tiempo, Podemos le obligó a dimitir de la Secretaría General del partido en Zaragoza, del mismo modo que a su pareja, María José Calderón, quien también tuvo que dejar el cargo que ostentaba en el partido.