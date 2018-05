Mamen Marcén: "El cartel 'La Pili' es un fogonazo de alegría coloreada"

Lo primero es lo primero: ¡felicidades!

Gracias.

¿Lo esperaba?

Siempre que te presentas, guardas esperanza. Aunque sabes también que no resulta sencillo ganar entre 194 obras. Era la tercera vez que acudía al concurso.

A la tercera fue la vencida...

Sí (sonríe). Pero reconozco que ganar fue un sorpresón.

Un lienzo en blanco tiene ilimitadas posibilidades. ¿Qué intenta transmitir coloreando a ‘La Pili’?

Ante todo, alegría, pues se trata de las fiestas. Al principio pensé en una baturra, pero luego aposté por una chica con un cachirulo.

¿Lleva cachirulo la chica del cartel ganador…?

Sí, lo lleva al cuello.

En el cartel no aparece el Pilar…

Quise mostrar otros aspectos de la fiesta. La ofrenda a la Virgen queda representada con las flores. También se plasma el cierzo, que afecta al cabello de la chica. Del pelo salen castañuelas, fuegos artificiales, muchos de los iconos inherentes a las fiestas. Espero que guste, aunque es imposible que guste a todo el mundo porque es imposible que todo el mundo piense igual.

Mejor. Donde todo el mundo piensa igual, es que todo el mundo piensa muy poco...

¡Qué verdad tan grande!

‘La Pili’. Ha elegido como nombre del cartel un diminutivo de Pilar.

Es cariñoso. Yo me llamo Carmen y me llaman Mamen... A mí me gusta el nombre de Pili.

Y a mí…

Es muy de Zaragoza. En 2015 presenté ‘Canto a la libertad’, que era una vista de la plaza del Pilar esperando el pregón. En 2016 aposté por la basílica y personas con gorritos de las torres del Pilar.

El nombre corto y directo de Pili cabe unirlo al carácter instantáneo que debe reunir el mensaje de todo cartel.

Sí. Un cartel, ‘La Pili’ en este caso, es un fogonazo de felicidad, de alegría coloreada.

¿Qué más propiedades debe reunir un cartel de fiestas?

Debe ser una perspectiva representativa de la ciudad.

En su apuesta se aprecia un nítido carácter reivindicativo.

Es cierto. Comparto las reivindicaciones de la mujer como el 11-F o el 8-M. Respaldo su despertar.

Cualquier forma de arte también es una forma de poder. ¿En qué pretende influir con su cartel?

Además de la representación de las Fiestas del Pilar, pretendo reivindicar el papel de la mujer.

El artista, la artista en este caso, ¿hace preguntas o las responde?

Las dos cosas.

Preguntar y responder a la vez: ambigüedad.

La ambigüedad también puede ser nutritiva para el arte: hace pensar.

Usted piensa y hace pensar, dedicándose ahora al público infantil.

Me formé como ilustradora, diseño gráfico. Me encanta. Ahora apunto a un público infantil. Fantasía, ilusión...

Participa en la web ‘Yo no quiero ser princesa’.

Es un álbum de Anita Arbués dibujado por mí. Transmitimos el mensaje de que niños y niñas son iguales.

Si son iguales, ¿cuándo piensan hacer una web para niños?

En ello estamos con ‘Quiero ser futbolista o no’.

¿Se atreve con el fútbol…?

Ya tenemos los textos y los bocetos. Todavía estamos pensando los colores de las camisetas. Quizá sean blancas, quizá azulgranas, quizá a rayas…

Hay que tener tanto cuidado con el fútbol, reflejo de tantas pasiones…

Hay que tener cuidado con todo, sobre todo en esta edad infantil en la que te empapas de todo. Y también hay que tener cariño y profesionalidad.

Además de esta web, tiene una propia: ‘Chica con flequillo’.

Sí, aunque ‘La Pili’ no tenga flequillo por el cierzo, yo sí tengo flequillo (sonríe).

Para concluir, una pregunta de estado… Estado en el wasap, me refiero. Me encanta la frase de su estado de wasap: ‘Quiero ser monigotera’. Preciosa palabra, monigotera. Se puede saborear sílaba a sílaba: mo, ni, go, te, ra.

A mí también me gusta. Si no, no la habría puesto...