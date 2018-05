La oposición cree que el alcalde debería haber convocado la Junta tras el recurso de ZEC

Los cuatro grupos municipal de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza (PP, PSOE, CHA y Cs) han asegurado que el alcalde, Pedro Santisteve, de acuerdo al reglamento municipal, debería haber convocado la Junta de Portavoces en 48 horas tras conocer la demanda ante el juzgado de lo contencioso-administrativo interpuesta por el concejal de ZEC Pablo Muñoz contra la decisión plenaria de indisponer créditos para las sociedades municipales.

Toda la oposición ha criticado que el alcalde no convocara a este órgano municipal cuando en el informe del secretario general del Pleno se señala que "no hay motivos para la no convocatoria de la Junta de Portavoces extraordinaria que PP, PSOE, Cs y CHA solicitaron al alcalde para recibir información de la demanda", ha estimado los cuatro grupos.

En concreto, el informe de la Secretaría General del Pleno concluye que "cabe la posibilidad de que tanto dos grupos municipales, como la quinta parte de los concejales puedan solicitar la convocatoria de la Junta de Portavoces con objeto de que se les facilite una información concreta de especial trascendencia e importancia para los mismos, incluidos asuntos en trámite en la Administración de Justicia".