El cabildo solicita la ayuda de los turiasonenses para restaurar una capilla de la catedral

El cabildo de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona, José María Cerralbo, quiere involucrar a los turiasonenses en la restauración de, al menos, una de las capillas del templo.

Esta catedral permaneció cerrada durante tres décadas y abrió al público en 2011. No obstante, varias de sus capillas no están disponibles al público porque no fueron rehabilitadas y otras, que sí que se pueden visitar, requieren algún tipo de actuación. En aquel momento, se optó por dejar tapadas las que se encontraban en peor estado para acelerar la apertura de la seo. Sin embargo, desde el cabildo catedralicio desean dar un impulso a esta necesaria intervención para conseguir la rehabilitación integral de Santa María de la Huerta, unas restauraciones que están contempladas en el Plan Director. "Tenemos proyectos de todas las capillas", confirma el deán. La valoración económica de la intervención en cada una de ellas oscila entre 330.000 y 350.000 euros.

La intención del cabildo es recaudar donativos para afrontar la recuperación de la capilla de la Virgen del Pilar. "Está cerrada por completo, pero es muy interesante y preciosa, creo que una de las más bonitas, con una linterna arriba que es maravillosa", valora Cerralbo. Su recuperación precisa una inversión superior a los 335.000 euros. "Una vez que comiencen a trabajar, abriría cuentas en todas las entidades bancarias y me dirigiría a las grandes empresas. Que cada persona aporte lo que pueda y quiera, pero creo que es el momento de comenzar ya con la restauración de las capillas", señala el deán.

Otras actuaciones