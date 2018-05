Qué hacer si encuentro un enjambre de abejas en plena calle

En esta época del año, debido a la floración y al aumento de las temperaturas, es común que las abejas aniden en ventanas o paredes . De hecho, so n “varios” los enjambres que los Bomberos de Zaragoza han tenido que retirar en los últimos días en la capital aragonesa. Una situación que también se ha repetido en Huesca , cuando este fin de semana la alerta por nidos de abejas en dos veladores de la ciudad precipitaron las salidas de los bomberos.

Pero, ¿qué hay que hacer si nos encontramos un enjambre de abejas en nuestro domicilio? “Lo primero es señalizar el perímetro para que no se acerque nadie y cerrar la puerta. Después, hay que llamar a los bomberos”, explica Javier Fernández, bombero de Zaragoza y experto en apicultura.

“Si ves una caja para abejas, por favor respeta las señales y no las molestes. Gracias”

“En ningún caso hay que quitar la colmena por cuenta propia con agua, insecticida, palos o cualquier otro utensilio, porque si las abejas forman un enjambre luchan por su supervivencia. Pero si ya tienen establecida la colmena, su prioridad es defender su hogar y se vuelven mucho más agresivas, por lo que hay que tener extrema precaución”, alerta Fernández.

Un procedimiento similar es el que hay que seguir si el nido está en la vía pública. Señales de tráfico, semáforos y rejillas de ventilación son de los lugares que más atraen a estos insectos. En estos casos, los bomberos valoran, a través de los vecinos –que son quienes dan la señal de alarma-, el tiempo de madurez del enjambre, dónde está ubicado, si está muy alto o se encuentra cerca de una zona eléctrica… “Todos estos datos son esenciales para conocer el modus operandi previamente”, dice Javier Fernández.

Ya 'in situ', se estudia la situación. “Nada más llegar al foco del enjambre, debemos forman un perímetro de seguridad y, si se pueden recoger, procedemos a ello”, argumenta el experto. “La manera más rápida es utilizar un ahumador y conducirlas con el humo al destino que consideremos en cada caso. Una vez que se han retirado se puede rociar su antiguo asentamiento con vinagre para que no regresen. En ningún caso exterminar a una abeja será la primera solución, a no ser que suponga un peligro extremo para el ciudadano o sea imposible de retirar, puesto que son especies protegidas”, concluye el bombero.