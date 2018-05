Cientos de jóvenes se movilizan en Zaragoza contra la sentencia de La Manada

Cientos de jóvenes se han manifestado en Zaragoza contra la sentencia de La Manada, en una movilización convocada a nivel nacional por el Sindicato de Estudiantes. La concentración ha comenzado sobre las 12.00 en la plaza San Francisco para después recorrer las principales calles de la capital aragonesa y finalizar en la plaza del Pilar.

"No es abuso, es violación", "nosotras te creemos" y "que no, que no, que no tenemos miedo" han sido algunas de las consignas que se han coreado a lo largo de toda la marcha, en la que se ha mostrado el rechazo ante la sentencia de La Manada. El tribunal condenó a nueve años de cárcel a los cinco acusados de la violación de una joven durante las fiestas de San Fermín de 2016. La calificación del delito como abuso sexual en lugar de agresión ha provocado múltiples reacciones en todo el país.

Un movimiento nacional

El epicentro de las movilizaciones ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Pamplona, aunque se han convocado más de 40 concentraciones en ciudades y localidades de toda España, entre ellas, Zaragoza. Tal y como recoge Europa Press, Marina Mata, representante del Sindicato de Estudiantes y de la Plataforma 'Libres y Combativas', ha hecho una valoración "muy positiva" de la convocatoria.