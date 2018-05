Los 22 ediles de la oposición podrían ir como demandados en el recurso judicial de ZEC

El juzgado ha informado estos días de que admite a trámite el recurso presentado, y además ha pedido al Ayuntamiento más información sobre el asunto. De igual modo, ha instado a ZEC a que notifique el recurso a los 22 concejales que votaron a favor y a que les emplace para que puedan personarse como demandados en el procedimiento.

Según fuentes del gobierno, ya se ha trasladado la demanda a los ediles de la oposición. No obstante, Muñoz quiso dejar "muy claro" que su demanda "en ninguna momento la hemos sometido a una cuestión personal", y dijo que van a "recurrir esa decisión judicial que extiende la responsabilidad no a una cuestión política, sino a la responsabilidad de los propios concejales".

Solicitud al Justicia

Esta noticia surgió el día en el que la oposición decidió llevar el conflicto hasta el Justicia de Aragón. En concreto, PP, PSOE, Ciudadanos y CHA enviaron una solicitud a Ángel Dolado para que requiera al alcalde, Pedro Santisteve, que convoque una junta de portavoces. Los grupos pidieron el pasado lunes a ZEC una sesión extraordinaria precisamente para que les explicara los motivos y el alcance de la demanda que Pablo Muñoz presentó contra la moción socialista sobre el control de las sociedades. Sin embargo, el alcalde se ha negado a reunir a los representantes de los grupos en el plazo establecido.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, dijo que los motivos de recurrir al Justicia son que "no se han respetado las reglas del juego". "Quién va a confiar en el alcalde Santisteve y en el Ayuntamiento cuando las reglas básicas del juego democrático no se respetan", se preguntó.

Carlos Pérez Anadón (PSOE) señaló que el alcalde "cada vez se aleja más de la cultura democrática no convocando la junta, que es un espacio de acuerdo". "No nos deja otra salida que presentar 22 concejales una queja al Justicia para acceder a algo que nadie había puesto en cuestión, que es el derecho a la información", añadió.

Por su parte, Sara Fernández, de Ciudadanos, recordó que "han pasado las 48 preceptivas recogidas en el reglamento" para convocar la junta, y que "ante este silencio" han decidido ir al Justicia. Carmelo Asensio (CHA) calificó la negativa a convocar la junta como "el colmo de la desfachatez" y como "una falta de respeto importante".

Por su parte, Muñoz respondió que la junta de portavoces está "para asuntos de gestión del equipo de gobierno, no de un partido", en referencia a que la demanda la interpuso él como edil de ZEC, no como miembro del gobierno. No obstante, añadió que "se les va a facilitar toda la información a todos los grupos", sobre la demanda.